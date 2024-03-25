Türkiye’nin yarısı bankalara borçlu

Kredi faizleri zirve oranlara ulaşsa da bankalara bireysel kredi borcu bulunan vatandaş sayısı da borç miktarı da hız kesmedi.

Borcu bulunan vatandaşların sayısı 40 milyonu aştı. Sözcü’den Başak Kayan’ın haberine göre, raporda Merkez Bankası’nın kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının faizinin aylık yüzde 5’e kadar çıkarılmasına olanak tanındığı ve tüketici kredisi faizlerinin de yükseldiği hatırlatılarak, tüketicilerin bankalara olan borçlarının yılın başından bu yana 245 milyar lira arttığı kaydedildi. Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartı borçları 8 -15 Mart haftasında 2 trilyon 973 milyar lira oldu. Söz konusu haftada bireysel kredi borçları 1 trilyon 642 milyar lira, kredi kartı borçları ise 1 trilyon 330 milyar lira oldu. Haber Merkezi

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