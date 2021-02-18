Üreticinin gücü de zamanı da kalmadı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Patates ve soğan üreticisinin bekleyecek gücü de zamanı da kalmamıştır” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuru soğan ve patateste geçtiğimiz hafta yüksek seyreden hava sıcaklıkları ürünlerin depo ömrünü azalttığı gibi fire oranlarını da arttırdığını belirterek, “Üreticilerimizin bekleyecek gücü de zamanı da kalmamıştır. Artan fireler de üreticinin cebinden çıkmaktadır” dedi.

Önümüzdeki günlerde artacak olan hava sıcaklıkları ile birlikte soğan ve patateste yeni mahsul ürünün hasat tarihlerinin öne gelebileceği de dikkate alındığında, eldeki patates ve soğanın âcilen pazarlanması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Üreticilerimizin karşılaştıkları pazarlama sorununun çözümlenmesi için Belediyelerin alıma başlaması memnuniyet vericidir. Belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Ancak beklentimiz, daha fazla belediyenin alım yapmasıdır. Belediyelerin soğan alımına da girmesini bekliyoruz. Belediyelerin alımlara girmesi, Millî Savunma Bakanlığı, ceza evleri, huzur evleri, hastanelerin yemek menülerinde bu ürünlere daha fazla yer vermeleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkşeker gibi kuruluşların alım yapmaları üreticilerimizi rahatlatacağı gibi, gıda israfının da önüne geçilmiş olunacaktır” diye konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi