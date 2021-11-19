Vatandaş: Ekonomik kriz var

Avrasya Araştırmanın anketine göre, araştırmaya katılanların yüzde 62.3’ü bir ciddi bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi.

Avrasya Araştırma, Kasım ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 ilde 1260 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Araştırmaya katılanların yüzde 62.3’ü bir ciddî bir ekonomik krizin yaşandığını söyledi. 15 gün önce yapılan ankete göre bu oranda yüzde 3 artış oldu. Yüzde 25.7 ise ekonomik krizin geçici olduğunu düşündüğünü belirtti. Ekonomik kriz olduğunu düşünmeyenlerin oranı 3.2, “Bilmiyorum’ seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 6.8 oldu. “Mevcut hükümetin ekonomik krizi bitirebileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 17.9’u evet, yüzde 18.1’i ‘Fikrim yok’ yanıtını verdi. Yüzde 64 ise AKP iktidarının ekonomik krizi bitiremeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Veriler eksik açıklanıyor

T24’ün haberine göre, çoklu cevap hakkı tanınan “Mevcut ekonomik durumda sizce hangilerinin payı daha yüksektir?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu: Tayyip Erdoğan: 77.1, AKP: 70.2, Cumhur İttifakı: 67.2, Devlet Bahçeli: 65.8, MHP: 63.1, Kemal Kılıçdaroğlu: 24.2, CHP: 20.1, Millet İttifakı: 15.1, Meral Akşener: 14, İYİ Parti: 11. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranının gerçekliği hakkındaki soruya ise vatandaşların yüzde 81,5’i “Gerçekte olandan eksik açıklandığına inanıyorum cevabını verdi. Erdoğan’ın ekonomiyi iyi yönettiğini mi kötü yönettiğini mi düşünüyorsunuz? Kötü yönetiyor: 74.6 (15 gün önce yapılan araştırmada bu oran yüzde 62 idi) İyi yönetiyor: 16.9 Ne iyi ne kötü yönetiyor: 8.5. “Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?” Evet: 64,3, Hayır: 25,9, Kararsızım: 9,8.