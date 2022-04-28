Vatandaş sebze fidelerine akın etti

Pazarda ve markette; sebze ve meyve fiyatlarında düşüş yaşanmazken, yüksek fiyatlar karşısında vatandaş, fide alarak evde sebze-meyve yetiştirmeye başladı.

Bahçe Market sorumlusu Orman Mühendisi Nihan Özok, “Baharın gelmesi ve pazardaki fiyatlar karşısında sebze fidelerine yoğun ilgi var. Geçen sene haftada bir sevkiyatlarımız oluyordu, şu anda haftada iki sevkiyat gerçekleştiriyoruz. Geçen sene tüm sezonda 376 bin civarında fide satışımız oldu. Bu sene sadece 2 haftada 126 bini geçtik. Vatandaş bir sebzeden en az 20 fide alıyor” dedi.

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