Vergi adaletsizliği bitmeli

Büro Memur-Sen’in Toplu Sözleşme Taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İletti.

7 Bakanlık ve 44 kurumdaki kamu görevlilerini temsilen toplu sözleşmeye katılacak olan Büro Memur-Sen’in taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’e ileten Genel Başkan Yazgan, taleplerinin arasında, 4/Clilerin ve 4/Blilerin kadroya geçirilmesi, sözleşmelilere 8 yıla bir kademe verilmesi, kamuda uzmanlaşmanın önünün açılması, yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğinin düzeltilmesi, şeflerin ücretinin arttırılması, adalet hizmetleri tazminatının artırılması, fazla mesai ücretleri, ek ödeme ve ikramiyelerin ödenmesi, havacılık tazminatının ödenmesi, tüm kurumlarda koruyucu giyim yardımının ödenmesi gibi toplam 101 madde yer aldığını söyledi. Ankara - Recep Gören

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