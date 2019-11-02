Vergiye zam

Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de ihtiva eden Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 31 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, ticarî kazanç ve serbest meslek kazancının tesbitinde, binek otomobillere ilişkin gider kısıtlamaları getirilecek.Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek. Teklifle gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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Perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul’da Ekimde geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 11.28, toptan fiyatlar yüzde 6.77 arttı. Bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1.78 ve toptan fiyatlar yüzde 1.50 arttı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2019 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 16.75 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 18.52 arttı. İstanbul’da, Ekimde bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1.78’lik, toptan fiyatlarda ise yüzde 1.50’lik artış kaydedildi.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise söz konusu artış perakende fiyatlarda yüzde 11.28, toptan fiyatlarda yüzde 6.77 düzeyinde gerçekleşti.