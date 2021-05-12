Yabancıya konut satışı yüzde 19 arttı

Yeni tip koronavirüs (Kodvid-19) tedbirleri ve kış mevsimine karşın bu yılın ilk 4 ayında yabancıya konut satışı yüzde 19 artarak 14 bin adede yaklaşırken, gayrimenkul sektörü temsilcileri, satışların yaz aylarında artmasını bekliyor.

TÜİK istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Satışlar, ilk 4 ayda ise yüzde 19 yükselişle 13 bin 964 adede ulaştı.

Ocak-nisan döneminde yabancılara İstanbul'da 7 bin 33 adet konut satılırken, İstanbul'u, 2 bin 743 ile Antalya, 870 ile Ankara, 650 ile Mersin, 383 ile Yalova, 336 ile Bursa ve 243 ile Muğla takip etti.

Bu dönemde en çok konutu 2 bin 156 adetle İranlılar aldı. İranlıları, 2 bin 7 adetle Iraklılar, 1.340 ile Ruslar, 929 ile Afganlar, 542 ile Kazaklar, 447 ile Almanlar, 421 ile Yemenliler, 382 ile Azerbaycan Türkleri, 373 ile Filistinliler, 341 ile ABD vatandaşları ve 332 ile Mısırlılar izledi.