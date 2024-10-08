'Yılbaşına kadar zam yok'

Ankara’da medya mensuplarıyla bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yıl başına kadar elektrik ve doğalgaza zam yok” dedi.

Bunun yanı sıra, “Elektrik ve doğalgaz destekleri 2025’te yeniden belirlenecek” ifadelerini kullandı. Bayraktar, İran’ın enerji tesislerine yapılacak saldırıların etkileri hakkında da yorum yaptı. Sadece “Doğal gaz hatlarına saldırı olursa arz güvenliğinde sorun olabilir” dedi. Haber Merkezi

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