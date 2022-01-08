Yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Aralık ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.526,5 TL, yoksulluk sınırı ise 10.119,8 TL olarak tesbit edildi. Yapılan araştırmaya göre Aralık ayında Kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 10,60’lık bir artış yaşandı. Ankara - Adnan Solmaz

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