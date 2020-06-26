Yüksek enflasyon faiz indirimine ara verdirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaklaşık 1 yıllık faiz indirimi sarmalına son verdi.

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın atanmasından sonra hızlı bir faiz indirimine süresine giren Merkez, bu sefer de faizi sabit bırakarak sürpriz yaptı. Merkez Bankası, önceki gün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yüzde 8,25 olan politika faizinde değişikliğe gitmediğini duyurdu. Piyasalarda Merkez Bankası’nın faizlerde 25-50 baz puan aralığında indirime gitmesi bekleniyordu. Faiz indiriminin durmasındaki en büyük nedenin enflasyon olduğunu açıklayan Merkez Bankası raporunda şu açıklama paylaşıldı: “Uluslar arası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hâle geleceği değerlendirilmektedir.” AA

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