Zeytinyağı üretiminde artış bekleniyor

Ege Bölgesi’nde zeytinin erken hasadı başlarken zeytinyağı üreticileri hem ağaçların durumunu hem de ürünün kalitesini göz önünde bulundurarak bu sezon üretim artışı öngörüyor.

Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 520 bin ton zeytin, 422 bin ton zeytinyağı üretimi gerçekleştirildi. Aynı dönemde zeytinyağı ihracatı ise 182 bin ton olarak kayıtlara geçti. İspanya ve İtalya başta olmak üzere, dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 azaldığı, Türkiye’nin üretiminin ise artış gösterdiği 2022/2023 sezonunda dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik bazı kısıtlamalara gidilirken söz konusu uygulamanın bu yıl kaldırılması üreticiler için memnun edici bir gelişme olarak değerlendirildi. Yaşanan bu gelişmeler, Türk zeytinyağı üreticilerinin üretim ve ihracatta 2024/25 sezonundaki beklentisini bir önceki sezona göre artırdı. Nova Vera markasının kurucusu zeytinyağı üreticisi Bahar Alan, zeytin azlığı ve kalite düşüklüğü nedeniyle bir önceki sezonun üreticiler açısından zorlu geçtiğini söyledi. Alan, zeytinin erken hasat dönemine başladıklarını belirterek, “Bu sene ağaçlar çok bakımlı ve ürün güzel, asitler düşük. Zeytin sineği gibi bir problem de yok. Bu gelişmelerle 2024/2025 sezonu zeytinyağı üreticileri için umut verici. Biz de sezonda 180 ton zeytinyağı üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.