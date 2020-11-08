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8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Risale-i Nur Enstitüsü “Kadın” konulu makale yarışması düzenliyor

08 Kasım 2020, Pazar 00:43
Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü Dergisi 2021 Yılı Makale Yarışması’yla araştırmaya ve yazmaya çağırıyor.

Yeni Asya bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Risale-i Nur Enstitüsü “Köprü Dergisi 2021 Yılı Makale Yarışması” ile gençleri, araştırmacıları ve yazar adaylarını; okumaya, analitik düşünmeye ve yazmaya dâvet ediyor. Bu yarışmada, Köprü Dergisi’nin eski sayılarından biri seçiliyor ve yarışmacıların bu sayıdaki makaleleri inceleyerek aynı konuda özgün bir makale yazmaları isteniyor. Geçen yıl yapılan “İslâmî Hizmet Metodları” konulu yarışmaya gönderilen makalelerden bazılarını Köprü Dergisi’nin yeni sayısında hep birlikte okuma ve yeni yazar adaylarımızı tanıma fırsatı bulacağız.   Her sene farklı bir konuyu gündeme taşımayı amaçlayan makale yarışmasının bu yılki konusu “Kadın”. Yarışmada katılımcıların Köprü Dergisi’nin “Kadın” konulu Kış 2011, 113. sayısını okumaları gerekiyor. Ardından 113. sayıdaki makaleler, Risale-i Nur Külliyatı ve diğer kaynaklardan faydalanarak yeni bir makale yazmaları bekleniyor. (Köprü dergilerinin 46-126 arasındaki sayılarına, tam metin olarak http://www.koprudergisi.com/ adresinden erişilebilir.)

Herkes Yarışmaya Katılabilir

Risale-i Nur’u akademik bir usûl ve üslûpla şerh etmeyi ve güncele uyarlamayı gaye edinmiş hakemli bir dergi olan Köprü Dergisi yaş, cinsiyet, eğitim, coğrafî sınır şartı olmaksızın herkesi yarışmaya dâvet ediyor. Yarışma hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin öncelikle yarışma sekretaryasının rneank@gmail.com adresinden yarışma yönergesi talep etmeleri gerekiyor. Yarışmaya katılmaya karar verdiklerinde kayıt yaptırmak için yarışma yönergesinin içindeki özgeçmiş dosyasını doldurarak yarışma sekretaryasına e-posta ile göndermeleri gerekiyor. Adaylar, hazırladıkları makaleyi 16 Nisan 2021 tarihine kadar yarışma sekreteryasının rneank@gmail.com adresine iletecekler. Yarışma sonuçları 7 Mayıs 2021 tarihinde yarışmacılara e-posta yoluyla bildirilecek ve Köprü Dergisi’nin ilgili sayısında da ilân edilecek.Yarışma sonucunda jüri tarafından uygun görülen üç makale ödüllendirilecek. Birinciye 2.000 TL, İkinciye 1.500 TL, Üçüncüye 1.000 TL olmak üzere ilk üç yarışmacıya ödül verilecek. 

Yarışmada puan sıralamasına göre toplam 10 (on) kişiye bir yıllık Köprü Dergisi aboneliği hediye edilecek. 

Siz de “Kendimi denemek, yazı yeteneğimi geliştirmek, okuduklarımı özümseyerek başkalarıyla paylaşmak istiyorum” diyorsanız, Risale-i Nur Enstitüsü sizleri Köprü Dergisi 2021 Yılı Makale Yarışması’na katılmaya dâvet ediyor.

ŞULENUR YILDIRIM - İSTANBUL

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