“Sanat Marifet İttifak Okulu”nun 5. seminerine davetlisiniz

Risale-i Nur Enstitüsü’nün düzenlediği “Sanat Marifet İttifak Okulu” seminerleri tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor.

Her 15 günde bir gerçekleşen ve alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı seminerler serisinin beşincisinde Prof. Dr. Fikret Çalışkan ''Bediüzzaman Said Nursi'nin İlme ve Elektrik Kuvvetine Bakışı'' konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

“Sanat Marifet İttifak Okulu”nun 5. Semineri 27 Aralık Pazar günü saat 14:00'da başlayacak.

Not: Seminer programı erkekler ve hanımlar için ayrı linkler üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Katılım linki için iletişime geçebilirsiniz.