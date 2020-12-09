Sanat, Marifet, İttifak Okulu Seminerleri devam ediyor

Risale-i Nur Enstitüsü bünyesinde kurulan “Sanat Marifet İttifak Okulu” faaliyetlerine devam ediyor. “Sanat Marifet İttifak Okulu”nun ikinci semineri ''Teşebbüs-i Şahsi'' konusuyla Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Şengün'ün katılımıyla 13 Aralık Pazar günü saat 14:00'da gerçekleşecek.

Not: Seminer programı erkekler ve hanımlar için ayrı linkler üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Katılım linki için iletişime geçebilirsiniz. *** İlk seminere ilişkin haberi okumak için tıklayınız

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