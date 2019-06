Çocuklarda uyku bozukluğu

Öğrencilerde görülen uyku probleminin ders başarısına doğrudan tesiri vardır.

Düzenli uyku okul başarısını getiren zincirin halkalarından bir tanesidir. Zincirin halkasının koptuğu noktada zincir fonksiyonunu yitirir işe yaramaz hale gelir. Çocuklarda görülen uyku bozukluğu da böyle bir şey. Okulda derslerini, günlük hayatta ise yaşantı kalitesini olumsuz etkiler.

Tertip, düzen ve başarı için gereken doğru prensiplere sadâkat, hem öğrenciyi başarılı kılarken hem de kaliteli bir yaşantıya kapı aralayacaktır. İşte bu yolda çalışmak için tam bir iyilik haline malik olması gereken öğrencinin işi, uyku ile başlamaktadır. Kaliteli uyku, okul başarısına giden yollarda atlanılmaması gereken ciddî bir konudur.

Uyku ömrümüzün üçte birini kapsayan fıtrî dinlenme vaktidir. Bu süre çocuklarda daha fazla olup yaş ilerledikçe üçte bire kadar düşmektedir. Gece uykusu, uykudan beklenen verim için elzemdir. Hiçbir gündüz uykusu gece uykusunun verdiği etkiyi vücuda verememektedir. Kaliteli uyku için bazı önemsiz gibi görülen kurallar vardır. Bunlara riayet edildiğinde uykuda kalitenin arttığı görülebilmektedir. Bunlardan bir tanesi uyku ritmi de denilen aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkmaktır. Çocuğu yatırmadan önce uykuya hazırlayıcı faaliyetlerle uyku moduna almak gerektir. Yatak kıyafetini giymesi, dişlerin fırçalanması, masal anlatılması ya da kitap okunması gibi faaliyetler bu manada işe yarayacaktır. Uykuyu kaçıracak kafainli içecekler, içmemesi gerekir. Çikolatalarda çoğu kez çocuklarda uykunun kaçmasına etki etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu yatağa yatma işi adeta bir ritüele dönüştürülmelidir. Her gün aynı zamanda ve aynı faaliyetler yapılmalıdır. Öncesinde çocuğun odasının havalandırılması, bir gece lambasının bulunması, eğer çocuğun korkuları varsa annenin bir müddet yanında kalması, korkularını da inkâr etmeden rahatlatıcı aktivitelerle uyumasına yardımcı olunmalıdır. Çocuğun odasının sıcaklık, gürültü, nem yastık pozisyonu ve yüksekliği gibi uykuyu olumsuz etkileyecek faktörler yönünden değerlendirilip alınması gereken tedbirler varsa alınmalıdır.

İyi bir uyku için yapılması gereken her şey yapıldıktan sonra çocuğumuzun uyku problemi devam ediyorsa uzman desteği almanın vakti gelmiş demektir.

Sınıflarda masasının üzerine başını koyup uyuyan çocukların görülüyor olmasının sebebi gayet açıktır: Düzensiz uyku. Bu da düzensiz yaşantı ve okul başarısızlığı demektir. Bu konuda anne babanın ilkeli ve tutarlı duruşu geri planında başka sebep olmayan uyku bozukluklarını çözmeye yetecektir.

Gündüz uyuyan çocuklar gece uyuyamayacaklarından ya gündüz uykusunu kısa tutmalı veya hiç uyutmayarak normal yatması gereken zamanda kadar bekletmenin yolu bulunmalıdır. Uyku normale döndükten sonra gündüz uykusuna ihtiyaç hissedilmeyeceğinden ya da çok az hissedileceğinden genel manada bir uyku bozukluğuna dönüşecek vak’alarla karşılaşılmayacaktır. Gündüz uykusu uzadıkça çocuk gece uyumayacaktır. Akşamın ilk saatlerinde çocuğu yatağa yatırmak da benzeri sonuç oluşturacağından Saat 21:30’dan sonraki zamanı uyuma zamanı olarak belirlemek gerekir. Sabah kalkma saati ilk okul öğrencileri için normal eğitim yapıyorlarsa saat 7:00 uygundur. Tabiî bu tavsiye edilen saatler her çocuk için ideal saatler değildir. Fıtratlar değişik, her bir çocuk farklı bir dünyadır. Ancak, zikri geçen zaman diliminin etrafında şekillenen uyuma ve uyanma saatleri her çocuk için uygundur. Bu zaman diliminden bir saatten fazla görülen sapma üzerinde durulması gereken bir konudur. Ya aile bu konuda tutarlı değildir ya da bir sorunun ipuçları görülüyordur. Mesele probleme işaret ediyorsa ihmal etmeden uyku polikliniklerinden destek alınmalıdır.

Uyku deyip geçilmeyeceğini her yetişkin bilir. Yetişkinlerde bile dünyalarını ters yüz eden uyku bozukluğunun çocuklarda doğrudan bir yaşantıyı hedef alan boyutu vardır. Bu sebeple tam bir iyilik hali ile hayata hazırlanacak çocukların uykuları da bizlerin dikkatle ve titizlikle takip etmemiz gereken bir konudur.