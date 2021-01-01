"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Adalete dönüş yılı olsun

Faruk ÇAKIR
01 Ocak 2021, Cuma
Yeni bir yıla girmiş olduğumuz için sevinenler var, ama esasta ömür binamızdan bir taş daha yere düştü ve ölüme bir adım daha yaklaştık.

İnsanlar; her yeni yılın ölüme biraz daha yaklaşmak olduğunu bilse, bunun için kutlama törenleri düzenler miydi? 

Bazı yorumcular 2020’yi ‘felâket yılı’ olarak ilân etmiş durumda. Onlara göre 2020’yi geride bıraktığımız için sevinmeliyiz. Yarın ne olacağını bilmeyen insanın, 2021’e kavuştuk diye sevinmesinin bir anlamı olabilir mi? Elbette 2021’in bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder ve bunun için de duâ ederiz. Ama elimizden başka bir şey gelir mi?

Geride bıraktığımız yıla virüs salgını ile ilgili gelişmeler damga vurdu. Yılın ilk aylarından başlayan salgın, tahminlerden daha fazla yayıldı ve bir anlamda dünyayı dize getirdi. Geliştirilen aşının bu salgını durdurması bekleniyor, ama konunun uzmanları hâlâ endişeli ve tedirgin. Dünya Sağlık Örgütü yöneticileri de yeni ve daha başka bir salgının çıkma ihtimalinden bahsediyorlar ki ihtimal dahilindedir. 2020, son yıllarda ‘meydan okuyan insan’ anlayışını yıktı ve insanoğlunun ‘âciz’ olduğunu gösterdi. İnşallah bu salgından gerekli ibret ve dersleri almış olarak 2021’i değerlendirebiliriz.

Dünya geneli virüs salgınıyla yoğrulurken, ülkemizde ilâve bir ‘salgın’ daha vardı: Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik dört bir yana ‘bulaştı.’ Adaletsizlik salgınını dikkate almamak Türkiye’ye bir yıl değil, yıllar kaybettirdi ve kaybettiriyor. Virüs salgını için ‘aşı’ bulunmuş olsa da, adaletsizlik salgınını durduracak ‘aşı’yı bulmak daha zor gibi.

Türkiye’yi idare edenler ve edilenler bilmeli ki; haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik en az virüs salgını kadar cemiyetin bünyesine zarar verir ve veriyor. Çok dikkat çekici olan bir mesele de, adaletsizlik salgınına karşı tedbir almak ‘para’sız da olur. Belki ‘En büyük adalet sarayı’ yapmak için para lâzım, ama ‘çok âdil bir hukuk sistemi’ parasız da mümkün. Âdil kararlar verildiği anda adalet sistemi yerine oturmuş ve itirazlar da sona ermiş olur.

Ülkemizin maddî ve manevî kalkınması için iyi işleyen bir adalet sistemi ‘olmazsa olmaz’dır. Bunu görmek için yeni hatalar yapmaya da gerek yok. En nihayet Türkiye de sağlam işleyen bir adalet sistemi kurmak durumunda kalacak. Bu o kadar bedihi bir meseledir ki, ayrıca izaha ihtiyaç hissettirmemeli. Adalet mülkün temeli olduğuna göre, bu temel üzerinde yükselmek ertelenebilir mi?

Temennimiz ve duâmız yeni yılın, 2021’in ülkemiz için ‘adalete dönüş yılı’ olmasıdır. Böyle bir dönüşe ihtimal vermeyenler de olabilir, ama 2020’de olduğu gibi 2021’de de yıl boyunca bu gerçeği hatırlatmak vazifemiz olmalı.

Milletin, memleketin, insanların, gençlerin, ihtiyarların velhasıl bütün Türkiye’nin ‘adalet yılına dönüş’e ihtiyacı vardır. Bazıları memnun olmasa da bu doğruyu, bu hakikati, bu ihtiyacı ısrarla hatırlatmaya devam edelim inşallah.

Okunma Sayısı: 1284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

    2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

    Ekonomide hedefler tutmadı

    ABD'nin savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı

    15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

    Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

    Almanya'da İslamofobik saldırı

    Dünya genelinde vaka sayısı 84 milyonu aştı

    Esnafa ilave prim şart

    Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

    İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

    Toplumun yüzde 60’ını aşılayamazsak işimiz zor

    Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

    ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

    Biontech CEO'sundan 'aşı tedariki' uyarısı

    Köprü geçiş ücretlerine zam kararı

    TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

    'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

    Değerli kâğıt bedelleri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu
    Cevher İLHAN

    “Adrese teslim” ihaleler…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dinde kadının yeri tartışmaları
    Faruk ÇAKIR

    Yeni yıl, yine açlık
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnin merhalelerinden geçen iman
    Sebahattin YAŞAR

    Mevsim değiştirir gibi
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevîden savrulma
    Hasan GÜNEŞ

    Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.