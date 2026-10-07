Kapılar açık olsun

Ne yazık ki ülkemizin gündemi yolsuzluk iddialarıyla kilitlenmiş durumda.

Tabiî ki burada esas üzücü olan gündemin yolsuzluk iddialarıyla kilitlenmiş olması değil, “Müslüman Türkiye”de hemen her gün yeni bir yolsuzluk ya da usulsüzlük hadisesinin yaşanıyor olmasıdır. Bir yanda yolsuzluklar, bir yanda da ‘çete’ler el ele vermiş ve bir bakıma gündemin “üzücü haber”lerle dolmasına yol açılmış.

Elbette ülkemizden ve İslam dünyasından da “güzel haber”ler duyuluyor, ama bu defaki güzel haber Almanya’dan geldi. İki Almanya’nın birleşme günü olan 3 Ekim vesilesiyle ülke genelindeki camilerde “Açık Cami Günü” etkinliği yapılmış. Gün vesilesiyle Müslüman olmayan ziyaretçilere, İslam dini, Müslümanların ülkedeki hayat tarzları ve camilere ilişkin bilgiler verilmiş. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere bu yıl 30’uncusu düzenlenen etkinlikte, camilere gelen ve Müslüman olmayan misafirler bilgilendirilmiş. Camilerde sergiler açılmış, paneller ve sohbetler düzenlenmiş, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okunmuş. Berlin’de bulunan Türk Şehitlik Camisi’ndeki programda, İslam dinine ilişkin bilgilendirme yapılıp, cami avlusunda kurulan stantlarda ziyaretçilere çay, kahve ve Türk mutfağından lezzetler sunulmuş. (AA, 3 Ekim 2026)

Çocuklarıyla camiye gelen Indiana Vollbohm, camiden güzel izlenimlerle ayrıldığını belirterek, “Çok etkileyici buldum. Normalde kiliseleri biliyorum ve bu yüzden gördüklerimizi biraz karşılaştırıyoruz. Elbette bazı benzerlikler ve farklılıklar dikkatimi çekti. Buraya gelmiş olmaktan çok memnunum” demiş. Ziyaretçiler arasında yer alan Vollbohm, ayrıca “(Etkinliği) Çocuklarıma diğer dinleri tanıtmak için çok önemli buluyorum. Bana kalırsa bu etkinlik daha sık düzenlenebilir” ifadesini kullanmış.

Ziyaretçilerden Georg Fritz de insanların inançlarını yaşattıkları, barış ve bağlılık içinde bir araya gelerek birlikteliklerini pekiştirdikleri böyle mekanları görmenin kendisini etkilediğini söylemiş. Böyle bir günde caminin Müslüman olmayanlara açılmasını çok önemli bulduğunu belirten Fritz, “Biz Müslüman olmayanların, Müslümanların hayatlarını ve inanç dünyasını tanımamız önemli” şeklinde konuşmuş.

Almanya’da ya da başka ülkelerde “Açık Cami Günü” düzenlenmesi ve buraya gelen gayrimüslimlere İslam dini, camiler ve ibadetler hakkında bilgi verilmesi güzel bir düşünce ve uygulama. Bu uygulamanın 30 yıldır tekrarlanması da ayrıca tebriki hak ediyor.

Bu vesile ile bir defa daha hatırlayıp hatırlatalım ki başka dinlere mensup olanlara “güzel örnek” olmak çok mühimdir. Her görüşten insanlara kapılarımız ve gönüllerimiz açık olursa ve “İslamiyete layık doğruluğu fiillerimizle yaşayarak ortaya koyabilirsek” insanlar İslam’a teslim olur vesselam.