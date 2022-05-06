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6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Çalışanların derdi biter mi?

Faruk ÇAKIR
06 Mayıs 2022, Cuma
Öyle çetin bir ekonomik hal yaşanıyor ki; çalışan da, çalışmayan da hal ve gidişten memnun değil.

İş bulup çalışamayanların hali zaten belli. Onların durumu sözle anlatmak mümkün değil. Çalışıp para kazananların geçinmekte zorluk çektiği bir dönemde, işsiz kalmanın ne derece zor olduğu her halde ancak başka ‘işsiz kalanlar’ bilir. 

Bunun yayında çalışanların da pek çok derdi vardır. Türkiye’yi idare edenler “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” vesilesiyle yaptıkları açıklamalarda, “işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık” (www.aa.com.tr, 1 Mayıs 2022) dese asgari ücretle çalışanlar bu durumdan memnun değil. Çünkü, asgari ücret yüzde 50 artarken, mal ve hizmetlerin fiyatı hem de resmi rakamlara göre yüzde 60’dan fazla artı. Dolayısı ile asgari ücretteki artış, zamlarla geri alınmış oldu.

Başka pek çok sektörde sıkıntılar yaşandığı gibi, sağlık sektöründe de şikâyetler bitmiyor.

1 Mayıs vesilesiyle açıklama yapan Sahim-Sen ve Hep-Sen idarecileri dertleri şöyle sıralamışlar:

*Yönetim kadrosu atamalarının siyasi otorite ve sendika desteği olmadan adil ve şeffaf bir şekilde, liyakata tabi tutularak yapılmasını,

* 39 branş/meslek gruplarının görev tanımlarının, özellik arz eden birimlerin, kıyafet yardımı altında yapılan ödemelerin güncellenmesini,

* Atama bekleyenlerin bir an önce atanmasını, Sağlık Yönetimi Mezunlarının Kadro Unvan Tanımlarının yapılmasını,

* Ağız Diş Sağlığı merkezlerinin/hastanelerin çalışma koşulları ve diş hekimlerinin ek ödeme performans kriterlerinin düzenlenmesini, güvenliğin artırılması ve güvenlikte teknolojinin kullanılmasını,

* Kamunun kanayan yarası olan Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasını, eğitim öğretime göre kadro unvanlarının düzenlenmesini,

* 657 Devlet Memurları Kanunun Ek 33. maddesinde belirtildiği gibi nöbet hizmetlerinin karşılığını verilmesini. 

* Yemek verme yerine yemek ücreti ödenmesini,

* Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının düzenli yapılmasını, son yapılan unvan sınavında barajı aşıp hatta yüksek puan alanların boş kadrolara yerleştirilmesini,

* Seçim meydanlarında verilen 3600 Ek gösterge EYT sözünün tutulmasını,

* 6. Toplu Sözleşmede büyük kazanım diye gösterilen artırımlı nöbet ücretleri halen kurumlarda farklı ödemelerle ödenmekte saat 16.00’dan sonra hem acile hem kliniklere hizmet veren laboratuvar ve röntgen nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmesi, ebelerin hemşirelerin farklı alanlar olarak ayrılıp farklı nöbet ücretleri ödenmesinin düzenlenmesini, (istiyoruz.) (İlgili kuruluşların basın açıklaması, 1 Mayıs 2022)

Çalışanlar dertlerini dile getirdiğine göre, uygun çareleri bulmak da idarecilerin işi olsa gerek...

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