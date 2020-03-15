"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Değerlerin kıymetini bildik mi?

Faruk ÇAKIR
15 Mart 2020, Pazar
Manevî değerlerin kıymetini, ancak kaybettikten sonra öğreniyoruz. Karşılıklı sevgi ve saygı, fedakârlık, başkasının derdiyle dertlenme gibi kavramlar git gide yok olmadı mı?

Üsküdar Üniversitesi tarafından toplumsal değerlerin gelişmesi amacıyla topluma örnek olan kişilerin ödüllendirilmesi maksadıyla düzenlenen “Yüksek İnsanî Değerler Ödülleri” sahiplerini bulmuş. Programda yapılan konuşmalarda ise kaybolan değerlerimize dikkat çekilmiş ve isabetli tesbitlerde bulunulmuş.

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şöyle demiş: “Bir evde bir anne-babanın en önemli konusu nedir? Çocuğunu iyi yetiştirmektir. Fakat bakıyorsunuz zihin dünyasında ne var? Televizyona bir kaptırıyor kendini çocuk orada ders çalışmış, çalışmamış vesaire her şey ikinci planda kalabiliyor. Psikolojiyi geçtiğimiz yıllarda hep ‘3D’ olarak tanımlıyorduk. Duygu, düşünce, davranış diye. Fakat şimdi özellikle son 10-20 senedir psikolojide bir dördüncü ‘d’ eklendi, ‘değerler’. Bunun ortaya çıkış nedeni aslında bu bilimin ortaya çıkış nedeniyle paralel. İhtiyaçtan ortaya çıktı. Bir ihtiyaç olarak bakılıyor özellikle ABD toplumunda para, zenginlik, varlık, sosyal standartları yüksek bir toplum var, ama ona paralel insanlıkta bir mutluluk yok.”

“Değerlerle uğraşmak artık bilimsel bir kategori” diyen Tarhan, “Bu nedenle, adalet, dürüstlük, şefkat ve merhamet, şeffaflık, cesaret, empati ve sorumluluk, güven ve sadâkat, utanma, alçakgönüllülük, yardımlaşma, helâlleşme, selâmlaşma, içtenlik, bağışlama, cömertlik, fedakârlık, minnettarlık, çoğulculuk, katılımcılık, özgürlükçülük, hesap verebilirlik, uzlaşmacılık, yenilikçilik, vefa gibi 24 değeri gençlere kazandırmak için 2013’te bu başlıkları ders olarak koyduk” şeklinde konuşmuş.

Ödül verilenler arasında yer alan Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü de yaptığı konuşmada şöyle demiş: “Bu ödülü evlâtlarım ve şu anda cezaevinde anneleriyle birlikte kalan 725 evlât için alıyorum. Aslında iyiliği bu ülke öğretti bana. 16 yaşında anladım sokağa bakmayı. Sokakta bizden daha kötü olanlar vardı ve 17’sinde de cezaevine girdim. Bu ülkeye çok şey borçluyum. Yaradandan sonra bu ülkenin insanlarına borçluyum. Çünkü hep yatılı kaldım. Hep devlet baktı bana ve tanımadığım insanların vergileri benim ve çocuklarımın kursağından geçiyor. Bu ülkenin insanlarına minnettarım. İyilik yapmıyorum aslında iyiliği ben kendime yapıyorum.” (AA, 5 Mart 2020)

Ödül alanlardan Prof. Dr. Gürdoğan da insanî değerlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, “Artık nasıl tarım toplumları sanayi toplumlarına, sanayi toplumları bilgi toplumlarına dönüşmüşse, önümüzdeki yıllarda da mutlaka bilgi toplumları değer toplumlarına dönüşmek zorunda. Günümüzün en önemli güç kaynağı bundan böyle değerler olacaktır” ifadelerini kullanmış. 

İhtiyaçlarla birlikte dünya da değişiyor. Önümüzdeki yıllarda “Bilgi toplumları” önümüzdeki yıllarda “değer toplumları”na dönüşecekse ülkemizin ve milletimizin de buna hazır olması icap eder. Aynı şekilde önümüzdeki yıllarda “(en) önemli güç kaynağı değerler” olacaksa eğitim sistemimizin de buna göre şekillenmesinde fayda var.

Esasında geçmişte de en büyük güç ‘ahlâk ve manevî değerler’di, bundan sonra da öyle olacak. Bunun farkında olan ve ona göre adım atanlar kârlı çıkacak vesselâm.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yanlış bilgi virüsten beter

    HSK’ya da yargı denetimi şart

    O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

    Maraş’ta 51. yıl coşkusu

    Hintli Müslümanlar kamplara sığındı

    Katkı ve muayene ücreti alınmasın

    Genç işsizlik meslekî eğitimle önlenir

    Koronavirüste vaka sayısı 150 bini geçti

    Trump koronavirüs testi yaptırdı

    ABD, seyahat yasağını genişletti

    Zor günleri kâra çevirenler bedelini ödeyecek

    Rusya'da siyasi sistem resmen değişti

    AKP'nin MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

    BM: İdlib sakinleşti

    İtalya'da iki bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Benzin motorinden ucuz hale geldi

    İspanya'da tüm ülke karantina altında

    Kuzey Kıbrıs'ta toplu ibadet yasaklandı

    UNICEF: 3 milyar insanın el yıkama imkanı yok

    İran'da günde 6 bin kişiye virüs testi yapılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlahî ikazlar ard arda, iç içe
    Davut ŞAHİN

    Coronavirüs diyor ki…
    Genel

    Yanlış bilgi virüsten beter
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İspanyol (Çin) virüsü
    Genel

    HSK’ya da yargı denetimi şart
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Durmuş Ali İnci

    Virüs salgını ve Risale-i Nur’dan birkaç hakikat
    Ali Serdar Beykoz

    Harbiden gerizekâlıydılar
    Risale-i Nur'dan

    İnsan âcizdir, Kudret’e istinad etmeli
    Genel

    O saldırıdan sonra birçok kişi camileri ziyaret etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.