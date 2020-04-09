"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Evden eğitim nasıl?

Faruk ÇAKIR
09 Nisan 2020, Perşembe
Koronavirüs sebebiyle bütün Türkiye’de eğitim şekil değiştirdi denilse her halde yanlış olmaz.

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde de aksamalar yaşandı. İnternet başta olmak üzere birçok konuda tamamlayıcı adımların atılması gerekiyor.

Bu ölçüde bir virüs salgını beklenmese de, yıllardan beri uzaktan eğitim, evden eğitim, internet üzerinden eğitim gibi konular konuşulup tartışılıyordu. Bunun için yapılması gereken ilk iş, sağlam ve hızlı bir internet altyapısı oluşturmak gerekirdi. Ama bunu gerektiği gibi yapmadığımız son gelişmelerle ortaya çıktı.

Salgın sonrası bütün okullar uzaktan eğitime yöneldi. Millî Eğitim Bakanlığı bunu TV kanalları üzerinden yaparken özel okullar ve üniversiteler ise internet üzerinden ders anlatımı yolunu tercih etti. Ancak internet altyapısının bu yoğun talebi karşılamadığı anlaşıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bilgilerine göre, Türkiye’de 207 Yükseköğretim kurumu online eğitime geçmiş. Bir başka mesele de internet kotası. Açıklamalara bakılırsa online eğitime başlayan bir öğrenci sadece bir ders için 1 GB internet kullanmak zorunda. Böyle olunca da sıkıntılar ortaya çıkıyor.

Bir öğrenci şu mealde konuşmuş: “Üniversitelerin tümden kapatılması öğrencileri zorlayan bir uygulama oldu. Online eğitim problemleri daha da büyüttü. Birçok üniversitenin online eğitim yapabilecek yeterli altyapısı yok. Bu da eğitimin kalitesini düşürüyor. Derslerde çoğu kez bağlantı kopuyor. İşin bir de internet ve bilgisayar yönü var. Türkiye’de birçok öğrenci bu imkânlardan mahrum.”

Bir başka üniversite öğrencisi de şöyle demiş: “Kaldığımız evlerin kira, fatura giderlerini karşılayamaz hâle geldik. Özel yurtlarda kalan arkadaşlarımız kalmadıkları ayların parasını ödemeye zorlanıyor. Kalmadığımız yurtlara para ödemek zorunda bırakılmak istemiyoruz.”

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gümüş’ün tesbiti ise şöyle: “Online derslerde topluca karşılıklı mikrofonları açtığımız zaman sistemler kilitleniyor. Bu sorunu aşmak için öğrencilerin mikrofonlarını ve kameralarını kapatması gerekiyor. O zaman da sadece not tutabiliyorlar. Sadece not yazıldığında diyalog kopuyor. Etkili ders işlemek imkânsız hâle geliyor.” (gazeteduvar, 7 Nisan 2020)

Geçen gün konuştuğumuz bir öğretmen de şöyle diyordu: “Biz internet imkânlarıyla dersimizi anlatıyoruz, ama öğrencinin bunu ne kadar hazmettiğini ölçemiyoruz. Hatta ‘sanal sınıf’a gelip sonra ayrılmış olsa buna mani olamayız. Elbette böyle durumda zarar eden öğrenci olur, ama eğitimdeki kalite de düşmüş olur.”

İnternet üzerinden eğitimin başladığı ilk gün derslere bağlanamayan bir üniversite öğrencisi de şöyle demişti: “Hocalarımız önce ‘yoğunluk’ sebebiyle sisteme giremedi. Sonra da bazılarının ‘altyapı yetersizliği’ sebebiyle sisteme dahil olamadığı ortaya çıktı. İlk gün ders programı uygulanamadı, hiç ders yapamadan bitti. Oysa gerekli hazırlıklar önceden yapılabilirdi.”

Uzaktan, evden, internetten ‘sanal eğitim’e hazırlıksız yakalandığımız anlaşılıyor. Bir an önce ihtiyaçları karşılayıp eksikliği gidermek durumundayız. 

Çünkü eğitim ihmale gelmez vesselâm.

Okunma Sayısı: 309
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl çözüm adil yargı

    İnsan tabiatın bir parçası olduğunu unuttu

    Özel yurtlar mağdur ediyor

    Küçük esnaf için DP’den kampanya

    Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu aştı

    İsrail virüsü işgal için kullanıyor

    Yemen'de ateşkes kararı

    Köln'de ilk kez hoparlörden akşam ezanı

    İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama

    Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı: Türkiye'de vefat sayısı 812'ye yükseldi

    İngiltere'de bir gün içindeki en fazla ölüm gözlemlendi

    Kovid-19 virüsü izole edildi

    ABD'de Sanders Başkanlık yarışından çekildi

    "Destek paketi tüm sektörleri kapsamalı"

    Kocaeli'ye deniz yoluyla da giriş yasaklandı

    Hasada başlanmazsa soğan heder olacak

    Korona geçer, baskı kalıcı

    Şehir merkezlerindeki hastaneler açılsın

    Türkiye’de top oynayan her oyuncudan vergi alınmalı

    En Çok Okunanlar

    Muhammed Yusuf Akbaş

    Şimdi helâlleşme vakti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    STK’lar da hür ve bağımsız olmalı
    Abdurrahman AYDIN

    Kaderin her şeyi güzeldir
    Cevher İLHAN

    “Tek adam sistemi” tıkıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hesap Günü sorulsa ki…
    Risale-i Nur'dan

    Evhamı kaldır, hastalığın kökünü kes!
    Genel

    Asıl çözüm adil yargı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Evden eğitim nasıl?
    Ali FERŞADOĞLU

    Korkularımdan Risale-i Nur vasıtasıyla kurtuldum!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.