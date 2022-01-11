Gazeteci için her gün bayram

Yılın hemen her günü birileri için bayram ilân edilmiş durumda.

Bu listeye göre 10 Ocak da, “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak ilân edilmiş ve her yıl kutlanmaya devam ediyor. Tabiî ki bu gün, dünya çapında değil Türkiye’ye mahsus bir gün.

Peki 10 Ocak gerçekten gazeteciler için bir ‘bayram’ olarak kutlanabiliyor mu? Başka pek çok ‘bayram’ gibi bu gün de ‘çalışan gazeteciler’ için fazla bir anlam ifade etmiyor. Sağ olsunlar, Türkiye’yi idare edenler başka ‘bayram’larda olduğu gibi bu ‘bayram’da da ‘kutlama mesajları’ yayınlıyorlar, ancak bu durum gazetecilerin dertlerine çare olmaktan çok uzak.

Gazeteciler her dönem idarecilerden yana şikâyetçi olmuşlardır. Fakat bazı dönemler var ki gazeteler ve gazeteciler için hakikaten zor dönemlerdir. İçinde bulunduğumuz ‘keyfi dönem’ de bunlar arasında sayılır ve belki de en önde yer alır. Gazeteciler için en zor dönemler ‘askerî darbe dönemleri’dir. 27 Mayıs 1960’ı görmemiş olsak da, 12 Eylül 1980’in şahitleri arasındayız. O dönemde gazetelerin doğruları yazması kolay değildi. En basitinden, 12 Eylül 1980 darbesine imza atanların siparişi üzerine hazırlanan “1982 Anayaya”sı aleyhinde yazmak, çizmek ve yorum yapmak fiilen yasaktı. Bilmeyenler için şaka gibi görünebilir, ancak anayasaya ‘hayır’ oyunun rengi olan ‘mavi renk’ten bahsetmek bile yasaktı! Ayrıca, o gün için darbecilerin hazırladığı anayasaya ‘hayır’ demek; terör ve anarşi ile eş tutuluyordu. Meselâ, darbe yapanlardan Kenan Evren, Rize konuşmasında şöyle demiş: “ (...) Anayasa’ya karşı olanlar, 12 Eylül’e karşı olanlardır dediklerim bunlardır. ‘Hayır’ biçiminde bayram kartı, kapıların altından bildiri atanlardır. Türkiye aleyhinde yayın yapan Ermeni ASALA örgütüyle işbirliği yapanlar, komünist radyolardan talimat alanlar bunlardır.” (bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39450106, 4 Nisan 2017) O dönem yayın yapan ve “Anayasaya hayır oyu verilsin” diyen gazeteci ve yazarların durumunu tahayyül edebilirsiniz...

Günümüzde de sıkıntılar renk değiştirerek devam ediyor. Bugün için iktidarda olanlar gibi düşünmeyen gazeteciler mutlaka damgalanıyor ve engelleniyor. En başta akredite uygulaması, darbe dönemlerini çoktan geride bırakmış durumdadır. Belli gazeteler, gazeteciler Türkiye’yi idare edenler nezdinde ‘yok’ sayılıyor. Bu davranış, darbe dönemlerinde dahi yoktu.

Mutlaka, “O kadar da değil” diyenler çıkacaktır. Tam aksine, “O kadardan da fazla” olduğunu bilenler biliyor. Meselâ, iktidarın ‘muhalif’ olarak adlandırıp damgaladığı gazetecilere ‘basın kartı’ verilmiyor. Çalışıp, yeni basın kartı hak edenlere bu kartları vermemek yetmiyor; daha önceden bu hakkı kazanıp emekli olan ve cebinde “sürekli basın kartı” taşıyanların kartları da ya iptal ediliyor ya da yenilenmiyor. Bu da yetmiyor, belli gazetelere ve tabiî ki Yeni Asya’nın ‘resmî ilân alma hakkı’ keyfi olarak engelleniyor.

Peki bütün bunlar yürürlükteki kanunlara, yönetmelikleri, anayasaya uygun mu? Tabiî ki hayır! Bu uygulamalar tamamen keyfi, tamamen kanunsuz ve tamamen haksız. Hem de yüzde yüz haksız!

İnanın, 12 Eylül darbesi sonrasında bile bu kadar keyfi uygulamalar olmamıştı. “Olmuştu” diyenler varsa, belgeleriyle anlatsın. Darbe dönemlerinde bile bu kadar keyfi ve geniş bir ‘akredite’ uygulaması yoktu. Hak edenlerin basın kartları veriliyordu. Hele hele mahkeme kararı olmaksızın ‘sürekli basın kartı’nın iptali pek duyulmuş ve görülmüş değildi.

Bu tablo karşısında çalışan ya da çalışamayan gazeteciler günlerini, ‘bayram’larını kutlayabilir mi?