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10 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Trump “dalga”sı...

Faruk ÇAKIR
10 Temmuz 2026, Cuma
36’ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara’da toplandı ve iki gün boyunca “dünya meseleleri”ni konuştular. Açıklamalara göre zirveye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100’e yakın bakan katıldı.

Zirve öncesi yapılanlar da çok tartışılmıştı. Ankara’nın bazı bölgelerindeki “fukaralık” görülmesin diye “perde”ler çekildi, yüzlerce kişi gözaltına alındı. İktidar cenahı ise zirvenin “muhteva”sından ziyade bazı liderlerin giydiği elbiseler, bindikleri arabalarla ilgili yorumlar yaptılar. 

Zirve her ne kadar “NATO Zirvesi” olsa da, esas mesele Türkiye ile Amerika arasındaki meseleler gündemi meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump, başka konularda olduğu gibi Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili de neredeyse saat başa farklı acıkmalar yaptı. Trump, Ankara’ya adım attığı ilk gün “F-35 uçaklarını Türkiye’ye verebiliriz” ya da “CAATSA Yaptırımlarını kaldıracağız” mealinde acıkmalar yaparken, zirve sonrası yaptığı acıkmalarda bu konularda henüz kesin karar vermediğini söylemiş. 

Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kalkması elbette önemlidir, ama bu yaptırımların yine Trump’ın ilk döneminde uygulandığını hatırlamak lazım. Peki, CAATSA yaptırımlarının bugün yarın kalkması mümkün mü? Açıklanan bilgilere göre bu kararın alınması biraz çetrefilli. Bilgiler şöyle: “ABD Başkanı Donald Trump, 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminin son aylarında CAATSA’yı Türkiye için kullanma kararı almış ve yasada belirlenen 12 yaptırımdan beşini yaşama geçirmişti. Trump yönetiminin Türkiye için de kalıcı bir çözüm bulması için yasal bir değişiklik yapması gerekiyor.”

F-35 uçaklarının Türkiye’ye satılması konusunda da henüz bir netlik yok. ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin F-35 programına ilişkin olumlu mesajlar verirken, Ankara’dan ayrılmadan önce yaptığı son açıklamasında “Henüz tamamen karar vermedim” diyerek sürecin kesinleşmediğini söylemiş. (AA, 9 Temmuz 2026)

Trump, başka konularda da “bilgi” veriyor. Bir bilgi şöyle: “Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı açıklamada (...) Türkiye’yi “çok iyi bir müttefik” olarak nitelendirerek, “Askerî olarak çok güçlü. NATO’daki en güçlü ikinci ülke” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca zirve için revize edilen Etimesgut Havalimanı’nı da övdü. Trump, “Bizim için muhteşem bir terminal inşa etmişler” dedi. (karar.com, 8 Temmuz 2026)

Bunlara ilave olarak Trump’ın hemen her konuşmasında “Rahip Brunson”ı hatırlatması da ayrı bir durum. Kusura bakmayın ama ABD Başkanı ülkemize geldi, “dalga”sını geçti ve ülkesine döndü. Biz yine çözüm bekleyen meselelerle başbaşa kaldık...

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