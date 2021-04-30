Kapanma günleri

En başta ‘Akıl için yol bir’ prensibi ile hareket edilmiş olsaydı muhtemeldir ki virüs salgınıyla daha etkili mücadele yapılmış olurdu. Maalesef bunun yapılabildiğini söylemek kolay değil.

Neyse ki ‘tam kapanma’ kararı alındı ve bu kararlarla virüs salgınının duracağı ve inşallah ‘tam açılma’ya kavuşacağımız söyleniyor. Bazıları diyor ki, “İşte ‘tam kapanma istediniz ve oldu. Bunu da mı beğenmiyorsunuz?” Mesele beğenip beğenmeme meselesi değil.

Mesele, ehil olanları dinlemek, bu mücadeleyi dünya nasıl yapıyorsa öyle yapmak ve salgından en az maddî ve manevî zararla çıkmak olmalıydı. Nüfusu az olan ülkeleri bir yana bıraksak bile, en az Türkiye kadar nüfusu olduğu halde salgınla daha iyi mücadele eden ve iyi netice alan ülkeler var. Elbette durumu daha kötü olanlar da var, ama niçin ‘kötü olan’ı kendimize örnek gösterip boş övünmeyi tercih edelim ki? Tam aksine, kovid-19 mücadelesinde başarılı olan ülkeler ve metodlar mutlaka örnek alınmayı ve aynı faaliyetler ülkemizde de gerçekleştirilmeli.

Elbette kararlı ve sağlam mücadelenin bir ayağını da maddî imkânlar oluşturuyor. Belli başlı dükkânların kapanmasını istemek doğru. Ancak dükkânları kapanan esnafın maddî sıkıntılarına da el atılması gerekir. Esnaf ve sanayici temsilcileri hemen her açıklamasında bu noktaya dikkat çekiyor ve daha fazla maddî destek beklediklerini ilân ediyorlar. Keşke imkân olsa ve zararların en azından bir kısmı karşılanabilse. Paralar israf kuyusuna atılmamış olsa belki de küçük esnafa daha fazla yardım imkânı ortaya çıkardı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ‘tam kapanma’ kararını değerlendiren bir açıklama yapmış ve şöyle demiş: “Tam kapanma evet, ama etkin aşılama ve önlemlerin devamı şart!”

Salgın tablosunun giderek ağırlaştığını belirten TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, son durumu şöyle değerlendirmiş: “Kontrollü normalleşmenin başlamasından bu yana vak’a sayılarında görülen artış, salgının kontrolünde zorluk yaşandığını gösteriyor. Normalleşme başlamadan hemen önce 9 bin civarında olan vak’a sayıları, normalleşmenin ardından 7 kat artarak, 64 bine dayanmıştı. Virüsün mutasyon geçirmesi de bu artışlarda etkili oldu. Şimdi artık daha sıkı önlemler alma zamanı. Vak’aların düşmesi için alınan tam kapanma ve temel üretim haricinde üretim ve hizmetler durması kararlarını destekliyoruz, ancak aşılama ile ilgili sorunların hızlıca giderilerek ara vermeden devam edilmesi gerekmektedir.”

TÜSAD, alınması gereken âcil tedbirleri de şöyle sıralamış: “Tam kapanma döneminde çalışanların kapanmadan kaynaklı ekonomik kayıpları devlet tarafından karşılanmalıdır.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahatler zorunlu haller dışında durdurulmalıdır. Aşılama programı etkin şekilde devam ettirilmeli, aşı teminindeki aksaklıklar giderilmeli. Filyasyon çalışmaları bilimsel kriterlere uygun olarak yapılmalı, elde edilen veriler en şeffaf şekilde ilgili kesimlere aktarılmalı. Vatandaşlarımız maske-mesafe-hijyen kurallarına harfiyen uymalı, ev ve komşu ziyaretlerine ara vermeli, kapalı ve kalabalık alanlarda uzun süre durmamalıdır.” (Dernek basın bülteni, 27 Nisan 2021)

İnşallah alınan tedbirler işe yarar ve en kısa zamanda bu musîbetten kurtulmuş oluruz.