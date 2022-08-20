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20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Öğretmenlerin derdi

Faruk ÇAKIR
20 Ağustos 2022, Cumartesi
Eğitim konusu Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olduğuna göre, öğretmen yetiştirme de o nispette önemlidir. Öğretmenlerin dertli olduğu bir sisteme, iyi ve verimli bir eğitim mümkün olabilir mi?

Öğretmenler için hazırlanan “Öğretmenlik Meslek Kanunu”na eğitimcilerden ciddi tepkiler olduğu halde, Türkiye’yi idare edenlerin bu tepki ve itirazları pek de dikkate almadığı görülüyor. En büyük itiraz, bu kanun hazırlanırken öğretmen ve onların temsilcilerinin yeteri kadar dinlenmediği ve tekliflerin dikkate alınmadığıdır. Elbette konu masaya yatırılmalı ve taraflar fikirlerini dile getirmeliydi ki ortaya çıkan ‘kanun’a herkes sahip çıksın.

Sosyal medyada yapılan tartışmalara bakılırsa, eğitimcilerin büyük çoğunluğu yeni uygulamalardan memnun değil. En çok eleştirilen konulardan biri de, eğitimcilerin temsilcileri sayılan sendikaların bu meseleyle yeterince ilgilenmediği ve öğretmenleri dinlemediği noktasında düğümleniyor. 

Hangi iş olursa olsun, tarafların tekliflerinin dinlenmediği bir çözüm; kalıcı çözüm olabilir mi? Tabii ki meseleye sadece ‘para’ penceresinden bakmak da doğru değil. Öğretmenler hak ettikleri ücretleri fazlasıyla almalı. Ancak “Para verdik, o halde fikir beyan etmenize gerek yok” şeklindeki bir tavır doğru olmaz. Konu eğitim olduğuna göre en başta öğrencilerle yüz yüze gelen öğretmenler dinlenmeli ve teklifleri dikkate alınmalı. Bu yeterince yapılmadan, masa basında oturularak alınan kararların doğru neticeler vermesi mümkün olmaz. 

Başka pek çok meselede olduğu gibi öğretmenler için hazırlanan kanunda da böylesi sıkıntılar olduğu akla geliyor. Sosyal medya hesaplarında bu konulara dikkat çeken çok sayıda öğretmen mesajı var. Haklı olarak, “Mesele eğitim ve öğretmen ise niçin bizim tekliflerimiz ve görüşlerimiz dikkate almıyor” diye soruyorlar. 

Tekrardan hatırlamak lazım ki, eğitim sistemini verimli hale getirmek isteyen idareciler, mutlak surette işe öğretmen yetiştirerek başlamalıdır. Bunun bir yolu da öğretmenliği cazip hale getirmekten geçer. İyi yetişmiş öğretmenlerin elinde, öğrenciler de iyi yetişir ve uzun dönemde eğitim sisemi de düzelmiş olur. Bunu yapmak yerine çoğu öğretmenlerin de itiraz ettiği düzenlemeler yapmak eğitim sistemini verimli hale getirebilir mi?

Öğretmenlerin ve eğitim sisteminin derdi, hepimizin derdidir. Birlikte bu dertleri bertarafa edelim vesselam.

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