Bir sağlık savaşçısı: Zerdeçal (1)

Dünya hayatında insanı âciz bırakan hallerin en önemlisi olan hastalıklardan korunabilmesi ve tedavilerine çareler araması, zorlu ve uğraştırıcı bir problemdir.

Bu deva arayışları sırasında, muhtaç kullarının ihtiyaçlarını bilen Hâlık-ı Kâinat (cc) rahmet ve muhabbetinden dolayı, şifâ kaynağı olacak devaları yeryüzü eczahanesinde, en hassas ölçülerle hazırlayarak istif etmiştir. Bu devaların çoğunun kimyasal yapıları bilimsel olarak henüz araştırılıp ortaya konamamış, belli bir kısmının kimyasal ve farmakolojik bileşenleri ve etkileri öğrenilmeye, her geçen gün artan bir yoğunluktaki araştırmalarla devam edilmektedir. Bunlardan birisi de, bazı hastalıkların korunma ve tedavisinde çok güçlü desteği olan, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren ve yıldızı her geçen gün daha çok parlayan, zerdeçal nimetidir. Bu nimetin özelliklerini ve insan sağlığına olan faydalarını nazara vermeye çalışacağız.

Zerdeçal, anavatanı olan Güneydoğu Asya’da milâttan önceki zamanlardan beri bilinen bir ilâç ve baharat olarak kullanılmıştır. Zamanımızda ise, içinde bulunan etkin maddelerin analizi sonucunda yapısındaki hazineler değerinde depolanan KURKUMİN’in, başta kanser çeşitleri olmak üzere, insanlığın zorluklar çektiği hastalıklara karşı büyük bir destek, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin güvenliği için bir emniyet kemeri olarak, insanlığa İlâhî bir hediye olduğu anlaşılmıştır. Özellikle zerdeçalın çok tüketildiği Hindistan’da yapılan araştırmalarda, kanser vak’alarının diğer gelişmiş ülkelere göre % 50’ye varan oranda düşük olduğu tesbit edilmiştir. Hindistan’daki hayat şartları göz önünde bulundurulduğunda, kanser vak’alarında yüksek sayıların olması gerekirken, çok az görülmesi, bol miktarda zerdeçal ve diğer baharatların tüketilmesi ile yakından ilgili olduğu, bilimsel olarak ispat edilmiştir.

Dünya tıp çevrelerinde, her geçen gün artan bir ilgiyle araştırmalara konu olan zerdeçalın sağladığı faydalar açığa çıkarılmaktadır. Bu çalışmalardan örnek olarak “Luxemburg’da yapılan ve İnternational Journal of Oncology- Uluslararası Onkoloji Dergisi’nin 2011 Ocak sayısında yayınlanan, zerdeçalın prostat kanseri üzerindeki etkileri araştırılmış. Zerdeçaldan elde edilen kurkumin etken maddesinin, hormona bağlı PROSTAT TÜMÖRLERİ üzerindeki etkisi, tümör hücrelerinin üremesini duraklattığı ortaya konmuş, bu da TÜMÖR BÜYÜMESİNİN YAVAŞLAMASI demek oluyor pratikte. “Tıptaki onca gelişmeye rağmen, halen prostat tümörlerine karşı geliştirilen ilâçların sınırlı etkili olması ve bu tümörlerin yavaş büyüyen özellikte tümörler olduğu göz önüne alınırsa, tabiî maddelerle korunmak, oldukça cazip bir strateji olabilir” yorumu da bu çalışmayı yapanlara ait. Çalışmalar yalnızca prostat kanseri ile sınırlı değildir. Zerdeçalın kalın bağırsak kanseri, meme, baş-boyun kanserleri, solunum sistemi ile ilgili kanserler ve bir ilik kanseri türü olan MULTİPLE MYELOMA üzerine olan olumlu ve koruyucu etkileri hakkında da, zerdeçalın tümör büyümesini, tümör kanlanmasını azaltarak yavaşlattığı gözlemlenmiş, kiminde de tümörü APOPİTOZ diye adlandırdığımız hücre intiharına zorladığı belirlenmiştir.” 1

Zerdeçalın, Hindistan ve Uzakdoğu geleneksel halk tıbbındaki kullanımı, uzun yılların tecrübelerine dayandığından, olumlu ve faydalı etkilerinden dolayı, günümüz koruyucu ve tedavi edici fitoterapi uygulamalarında da, çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle Hindistan’da “Hint tedavi sistemi olan AYURVEDA tıbbında, çeşitli solunum sistemi rahatsızlıkları (astım, alerji, öksürük, sinüzit), karaciğer rahatsızlıkları, iştahsızlık, diyabetik hastalıklardaki yaralar, eklemlerde burkulma ve şişlik gibi durumlarda ve romatizmal ağrılarda zerdeçal önerilmektedir. Zerdeçal üzerinde yayınlanmış bilimsel çalışmalara ulaşmak için, bilimsel kaynakları incelediğimde 3085 yayın bulunduğunu ve bunlardan 2500’ünün son 10 yılda yapıldığını tesbit ettim. Yapılan deneysel çalışmalar ile, içerisindeki kurkuminlerin, antioksidan ve yangı (iltihap) giderici etkilerinin olduğuna; virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonları, diyabet, alerjiler, artrit, ALZHEİMER hastalığı ve kronik hastalıklarda etkili olabileceğine dair deneysel bulgular bildirilmektedir.” 2

Zerdeçal nimeti başlı başına çok yönlü, tam donanımlı bir sağlık savaşçısıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla kullanıldığında, hastalıklardan korunmada büyük avantajlar sağlar. Zerdeçalın tedavi alanında kullanılması, hastaların genel durumu ve hastalıkların kontrol altına alınmasındaki etkileriyle, değeri klinik gözlemlerle gittikçe yükselmektedir. Bilimsel araştırmalar sonucunda anlaşılan faydalarından “safranın şekillenmesini ve salgısını arttırır ve mide koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kan şekeri, kolesterol ve lipidini düşürür. Karaciğeri korur, tümör oluşumunu engeller. Midede asit salgısını önler; ayrıca müküs salgısını arttırır. Böylece mide mukozasını çeşitli fizikî, kimyevî veya ilâçla yol açılacak hasara karşı korur; ülserde sağaltıcı (tedavi edici) etki oluşturur. Dokularda yangıyı önler.” 3

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kansere Karşı Savunmasız Değilsin, s. 316, Postiga Yayınları 2012.

2) Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA, İyileştiren Bitkiler, s. 51 Hayykitap 2015.

3) Prof. Dr. Sezai KAYA, Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler, s. 263 Medisan Yayınevi 2013.