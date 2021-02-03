Cennet meyvelerinden: Muz

Eşsiz güzelliklerin ve nimetlerin ikram edileceği Cennetin, meyvelerinden bir kısmının sayıldığı Kur’ân-ı Kerîm’in Vakıa Sûresi 29. âyetinde “Başları üstünde salkım salkım muzlar” olarak belirtilen ve aklı hayrette bırakan mübarek muz nimeti, çekirdeği ve tohumu olmadan gelişen mu’cizevî, ağaç görüntüsündeki çok büyük bir ot çeşidinin meyvesidir.

İnsan organizmasının bütün ihtiyaçlarını karşılayan muz nimetinden yeterli miktarda yararlanamayan, sağlıklı beslenme ile gelişecek genç nesillerin, yetişmesine destek sağlamak gayesiyle, aynı zamanda az tüketilen bu meyvenin sağlığa olan desteklerini gözden geçirmeye çalışacağız.

Sağlığın gıdalarla korunması en uygun yol olup, bütün hekimlerin üzerinde birleştiği temel fikirdir. İlâhî zenginliklerle ilâç gıda olarak donatılan muz nimeti, vücut sağlığının korunmasında ve hastalık hallerinin tedavisinde önemli destekler sağlayan bir gıdadır. Muz nimeti, zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olduğundan, organizmanın hastalıklarla mücadelesinde yardımcı olan, antioksidan maddelerin üretilmesine ve bol miktarda bitki kaynaklı kimyevî madde sağlanmasında, önemli rol alır. Özellikle A, B1, B6, B12, C, E vitaminleriyle potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum mineralleri yönünden zengin bir yapı ile yardımımıza, aslı Cennette bulunan kaynaktan gönderilmiştir. Aynı zamanda organizmayı, serbest radikallerin zararlı etkilerinden arındıran, lif yönüyle de zengin bir kaynaktır. Âciz insanoğluna, bir Hediye-i Rahman olarak gönderilen “Muz, güçlü bir ANTİVİRAL’dir (virüs karşıtı). Yüksek triptofan muhtevasıyla, uyku bozukluklarının azalmasına katkıda bulunur, sakinlik verir, anksiyeteyi düşürür, DEPRESYONU bastırır. Bu meyve en üst düzeyde, mantar yok edicidir. Üretken olmayan bakterileri sistemden atarken, sindirim sistemindeki yararlı mikroorganizmaları besler. Bu özellikleri muzu, B12 arttırıcı konumuna taşır. Sindirime yardımcı olma konusunda, HİÇBİR ŞEY MUZLA YARIŞAMAZ. Bu meyve hiperaktif bağırsaklarda ve ince bağırsaklarda SPAZM ÇÖZÜCÜ etki yapar. Gastrik krampları (mide kasılmaları) ve gastro-intestinal (mide-bağırsak) düzensizliklerini azaltır. Ayrıca harika bir KAN ŞEKERİ düzenleyicidir, size gün içinde strese karşı destek veren bir nebatî kimyevîdir ve yelpazenin neresinde olursanız olun, kilonuzu dengede tutmanıza yardım eder. Tat ve/veya koku alma duyularındaki kaybı önlemede faydalıdır.” 1

Muz nimetini, insanların ihtiyacını bilen Hâlık-ı Kainât (cc), bu ihtiyaçlarının karşılanması için gereken maddelerin depolandığı, şifa ve deva kaynağı olarak, kâinât eczahanesine istif etmiştir. Muz, insanların güç ve enerjilerini kaybettiği hastalıklardan, iyileşmeleri sonucundaki “Nekâhat devresini kısaltır, sinir zafiyeti ve yorgunluğu giderir. Kemiklerin güçlenmesini sağlar. Farmakolog R. Best ve D. Lewis; muzun midede yeni hücreler oluşturduğunu, muzun ülserin ilerleyişini durdurduğunu ve iyileşmeleri kolaylaştırdığını, yayınlarında bildirmişlerdir. Müzmin kabızlık çekenler, fazla muz yememelidir. Olgun bir muz 1 saat 45 dakikada sindirilir. Fırında veya güneşte kurutulduğu zaman, çok besleyici bir un verir.” 2

Muz nimetinin bitmeyen faydaları sayılırken, insanın ruh dünyasına sağladığı manevî ve psikolojik desteklerin de, unutulmaması gerekir. Aslında bu duygu ve düşünceler, meyveler başta olmak üzere bütün gıda maddelerinin, hayatın devamı gayesiyle tüketildiklerinde, tefekkür ile manevî gıdalar olacakları, hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Muz nimeti de “Benliğimizin çekirdeğini güçlendirir, bizi sahte kalkanlarımızı indirmeye ve gerçek kimliğimizi ortaya koymaya teşvik eder. Korkunun hâkim olduğu bir zihni, normal duruma döndürmeye yardım eder.

Ayrıca üretken olma, erteleme eğilimlerimizi ve diğer üretkenlikten uzak yönlerimizi yenme arzumuzu ifade etmemize yardımcı olur. Manevî gelişim dönemlerinde, kendimizi yıkılmaz ve durumla tamamen bütünleşmiş hissedebiliriz.

Bir dostunuzun yaşanan kırgınlığı sürdürdüğünü düşünüyorsanız, ona bir muz ikram edin; aranızdaki soğukluğu aşmanıza yardım edecektir. Böyle hallerle karşılaştıysanız, muzdan öğreneceğiniz şeyler var demektir. Öğrenilen her dersin günün birinde sizi kurtarabilecek manevî bir filize dönüşmesini sağlayın.” 3 Ayrıca Ettedavi bil A’şab Vennebat adlı eserden yapılan nakil, Tezkire’t Ûlûl Elbab’ta yer aldığı üzere “Mesihten önce (M. Ö.) 79 yılında, Botanik âlimi Bellini muz hakkında diyor ki, bu gıda Hint filozoflarınca bilinen ve sevilen bir meyvedir. Muz ağacının büyük yaprakları altında gölgelenirken, kainâtın esrarını rahatça düşünebilmek için, tatlı meyvelerinden de gıdalarını alırlardı. Davûd el ANTAKÎ’ye göre muz nimeti, akciğer hastalıkları, göğüs ağrıları, öksürük, böbrek rahatsızlıkları ve kansızlık (ANEMİ) durumunda faydalı olduğu gibi, zayıf bünyelere destek sağlar. Susam yağı veya badem yağında hafif pişirilerek yenirse, göğüs hastalıklarında şifaya vesile olur. Bal ile yenirse, sindirimi daha kolay olur.” 4

Muz nimetinden faydalanma şekillerinden kısaca söz edilecek olursa, özellikle gelişme çağındaki çocuklarda görülen kemik zayıflığında “Hergün bir muz zeytinyağı içerisinde ezilir, 30 dakika güneşte bekletilir ve hemen çocuğa yedirilirse, birkaç ay içinde çocuğun kemikleri düzelir. Ayrıca muz ezilir, limon suyu ile merhem yapılır, kaşıntı ve egzamaya sürülürse iyi gelir.” 5 Muz, bal veya zeytinyağı ile ezilerek tüketildiğinde, saydığımız bütün hastalıklarda şifa olmaya vesile olur .

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Anthony WILLIAM, Hayat Değiştiren Yiyecekler, s. 92, Nemesis Kitap 2019.

2) Prof. Dr. Davut AYDÜZ, Kur’ân-ı Kerîm’de Besinler ve Şifa, s. 116 Yakamoz Yayınları 2002.

3) A. WILLIAM, Age. s. 93.

4) Davûd el ANTAKÎ, Tezkire’t Ûlûl Elbâb, c. 1, s. 699, Dar el Kûtûb el İlmiyye 1998.

5) Tahsin PALAZ, Şifa Reçeteleri, s. 298, Hikmet Neşriyat 2001.