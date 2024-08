İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 13

Gıda sindiriminin midede gerçekleşen fonksiyonları, son derece kompleks olmakla birlikte, harika bir intizam ve hassas ölçüler içinde gerçekleşir.

Sağlıklı mide için, yaradılış programlarını bozacak, sağlıksız gıdalardan koruyabilmenin yanında, uygun beslenme prensiplerine uyulması şartıyla huzurlu sindirim sağlanabilir. Kural-dışı beslenmeye, mide hastalıklarla cevap verecektir. Bundan dolayıdır ki, mideye hastalıklar evi denmiştir.

Gıdaları sindirim kanalında, uygun şekilde işlenebilmesi için “Gastro entestinal kanalın her bölümünde yeterli sürede kalması, aynı zamanda uygun şekilde karıştırılması gerekmektedir. Her işlem aşamasında karıştırma ve ilerleme gereksinimi farklı olduğundan, her basamağın zamanlaması çok sayıda hormonal ve otonom sinir geribildirim mekanizmalarıyla kontrol edilir, böylece işlemler ne çok hızlı ne de çok yavaş, en uygun hızda yürütülür. Midede besin bulunduğu sürece, karıştırıcı dalgalar, her 15-20 saniyede bir olmak üzere, mide duvarının orta kısmından başlayarak, çeper boyunca ilerleyen bu dalgalar barsak duvarı tarafındaki temel ELEKTRİKSEL RİTM tarafından başlatılır ve mide duvarının içinde oluşan elektriksel yavaş dalgalardan oluşur. Güçlü aksiyon potansiyellerle yönlendirilmiş daraltıcı halkaların oluşmasını sağlar.” (1) Bu son derece kompleks işlemlerin bir yazılım programı olmadan gerçekleşmesi ve tanzim edeni olmaması hiç mümkün olabilir mi?

YİRMİNCİ PENCERE

İnsan organizması, bütün canlı varlıklarda olduğu gibi, hayatî fonksiyonların gerçekleşebilmesi için, mutlaka enerji kullanımına ihtiyacı bulunmaktadır. Gerekli enerji sağlanamadığında metabolizma faaliyeti yerine getirilemeyeceğinden, hayatın devam edebilmesi imkansız hale gelecektir. Enerji sağlanabilmesi için alınan gıdaların, sindirim sisteminden geçerek en küçük birimlere kadar parçalanıp, emildikten sonra kan yoluyla hücrelere taşınmalarıyla gerçekleşebilmektedir. Bu hayatî fonksiyonların en önemli bir laboratuvar alanı da, ince ve kalın bağırsaklardır. Beş metre uzunluğunda, değişen çaplarda daralıp, genişleyen ve her kısmında sindirimin farklı işlemlerinin meydana geldiği bağırsakların, hayret edilecek anatomik yapıları yanında, fonksiyonları ritmik hareketlerle, kolektif bir çalışmanın sonucunda, dar alanda gerektiğinde genişleyebilen yapılarıyla, bu işlemlerin gerçekleştiği analizler laboratuvarıdır.

Bağırsakların son derece kompleks fonksiyonlarla yaptıkları görevlerin başlıcaları, gerekli enzimlerle sindirim gerçekleştirilirken, vitaminlerin sentezlenmesi ve bulundurduğu faydalı mikroorganizmalarla bağışıklık sisteminin programlanmasıdır. İçlerindeki zararlı bakteriler kana karışacak olursa, peritonit (karın zarı iltihabı) sonucu ölüm gerçekleşir. Hayat boyunca, bir hastalık veya kaza sonucu delinmedikçe kullanımda sağlamlık garantisi verilmiştir. Zira öyle bir bariyer inşa edilmiş ki, “bağırsaktaki dört katlı duvarın dışı sağlam bir bağ dokusundan, altındaki kısım enine ve boyuna ayrı ayrı dizilmiş iki düz kas tabakasından, bunun altındaki kısım, gevşek lifli bağ dokusu içine yayılmış bezlerden ve en iç tabaka ise, esas emilme işleminin yapıldığı tek tabakalı ince bir epitel dokusundan (mukoza) yapılmıştır.” (2)

İkinci beyin olarak nitelenen bağırsakların harika durumunu Dr. Mark HYMAN şöyle özetlemektedir: “Bağırsağın da bir sinir sistemi var. Buna ENTERİK sinir sistemi veya ‘İKİNCİ BEYİN’ adını veriyoruz. İkinci beynimizde de 500 milyon nöron bulunuyor. Dahası bağırsaktaki nöron sayısı, beyindekinin beş katı kadar. Beyin ile bağırsak arasında çift yönlü bir OTOBAN var ve buna Vagus siniri adını veriyoruz. Vagus siniri, enterik sinir sistemini beynimize ve merkezî sinir sistemine bağlayarak onunla sürekli sinyal alışverişinde bulunuyor. Tam da bu yüzden beyinde olanlar, duygu durumu, stres ve duygular bağırsağımızı, bağırsakta olanlar da beyin işlevini etkiliyor.” (3) Böylece İlâhî mucize ilm-el yakîn olarak da, belirlendikten sonra Marifetullaha geniş pencere açılmaktadır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Guyton-Hall Age. s.784

2) İrfan Yılmaz, Organların Dilinden, s.39 Altın burç Yayınları 2012

3) 12-18 Nisan Oksijen Gazetesi