"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 8

Feyzullah ERGÜN
29 Haziran 2024, Cumartesi
Organizmanın, deri-derialtı, lenf düğümleri, akciğerler, karaciğer, dalak ve kemik iliğinde savunma hücrelerinin üretim, depolama ve baraj engelleri bulunmaktadır.

“Kemik iliğinde oluşan akyuvarlar, dolaşım sisteminde gerek duyuluncaya kadar, ilikte depolanırlar. Ardından gereksinim olduğunda çeşitli faktörler, bunların yönlendirilmesine yol açar. Normalde tüm kanda dolaşanın üç katı kadar akyuvar ilikte depolanır.” (1)

ON BİRİNCİ PENCERE

İnsan sağlığının korunmasında kanın pıhtılaşma mekanizması, güvenilir bir hayat sigortasıdır. Değişik çaptaki travma ve yaralanmalar sonucu meydana gelen kanamaların durdurulması veya kontrol altına alınması kan sıvısına, damar yapılanmasına ve sinirsel reflekslerin uyarılmasıyla, faaliyet gösteren İlâhî mekanizmaların düzenli fonksiyonlarıyla sağlanmaktadır. “Hemostaz, kan kaybının önlenmesi anlamına gelir. Bir damar zedelendiği ya da yırtıldığında, çeşitli mekanizmalarla hemostaz sağlanır. Bu mekanizmalardan damar spazmı, kan damarı kesildikten veya yırtıldıktan hemen sonra, travmanın damar üzerine etkisi ile damar duvarı kasılır. Bu derhal hasarlanan damardan kan kaybının azalmasına neden olur.

Kanın pıhtılaşmasında en önemli faktör, trombositlerdir. Trombositler, yuvarlak ya da oval, 1-4 mikrometre çapında küçük disklerdir. Kemik iliğinde oluşurlar. Kandaki normal konsantrasyonları milimetreküpte 150.000-300.000’dir. Trombosit çok aktif bir yapıdır. Yarı ömrü dolaşımda 8-10 gündür. Damar duvarı ağır biçimde hasarlanmışsa 15-20 saniye içinde pıhtı gelişmeye başlar; hasarlanma hafifse, pıhtılaşma 1-2 dakika içinde ortaya çıkar. Damar yırtılmasından 3-6 dakika sonra, eğer damardaki delik çok geniş değilse, açıklığın tümü ya da damarın yırtılan ucu pıhtı ile dolar. Yirmi dakika ya da bir saat sonra, pıhtı büzüşür ve damarı daha da fazla kapatır.

Pıhtılaşma mekanizmasının temelinde, kan ve dokularda pıhtılaşmayı etkileyen 50’den fazla önemli madde bulunmuştur. Kanın pıhtılaşıp pıhtılaşmaması, iki grup madde arasındaki dengeye bağlıdır.” (2) Hafiz (cc) isminin bir yansıması olarak, kanın değişik şekillerdeki elemanlarının dengeli ve koordinasyonlu fonksiyonlarla çalışmaları, ilim-irade-kudret dairesinde programlanmamış olsa, hayatın en basit bir yaralanmada sona ermesi kaçınılmaz olacaktı.

ON İKİNCİ PENCERE

Hayat fonksiyonlarının devamı, vücudun direnç ve gelişmesini sağlayan bütün kimyasal işlemlerin gerçekleşmesi için, organizmaya oksijen taşımakla görevli olan solunum sisteminin merkez laboratuvarı olan akciğerlerdir. Birbirine simetrik olan iki akciğer göğüs boşluğuna, hassas bir hesaplama ile yerleştirilmiştir. Kompleks yapıda ve kompliyans (uyum) içinde atmosferden oksijeni alarak, kan ve alveoller (petek) aracılığıyla hücrelere taşınmasını organize eden akciğerler, hayatın devam ettirilmesine hizmet eder. Aynı zamanda, oksijenin yakılması sonucu açığa çıkan karbon-dioksidi vücut kimyasından uzaklaştırmayı sağlar.

Organizmada canlılığı sürdürme faaliyetinin gerçekleştiği mikro alanda, oksijen-karbondioksit transferi mucizevî bir teknikle, akciğer alveollerinde tamamlanır. Akciğerlerin yüzölçümü 70 metrekare olup, 300 milyon akciğer alveolü vazifelerini en mükemmel şekilde, aksatmadan sürdürürler. “Bazı yönleriyle kan akımı dağılımı ve diğer hemo-dinamikler (kandaki hayatî dinamikler) akciğer dolaşımına özeldir ve akciğerlerde özellikle gaz değişim fonksiyonu açısından çok önemlidir. Solunum fizyolojisi ile ilgili gazların hepsi birbirlerinin arasında serbestçe hareket eden, basit moleküllerdir.” (3)

Kanda oksijen taşıma görevi alyuvarlar tarafından yürütülmektedir. Bronş ve bronşiyoller yoluyla alveollere gelen oksijen yüklü hava, geçirgen alveol zarından, son derece hassas fiziksel basınç hesaplarıyla, kana geçer, zıt yönden gelen karbon-dioksit yüklü kanın, alveol içine geçmesi harika bir şekilde gerçekleşir. Oksijen ve karbon-dioksit moleküllerinin karşılıklı değişimiyle meydana gelen bu alış-verişe DİFÜZYON OLAYI denir. Bütün bu faaliyetlerin organizasyonu, beyindeki solunum merkezinde ışık hızında gerçekleşmektedir. Otomatik refleks hareketle alınan bir nefesin fizyolojisi, açığa çıkan karbon-dioksitin atılmasının incelikleri, çok düşündürücüdür. Cenab-ı Hakk’ın (cc) eşsiz sanatı, insan organizmasında yarattığı simetrik organlarda, bütün ihtişamıyla müşahede edilebilmektedir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Guyton-Hall, Age.s.429

2) Age.458 3) Age.s.483

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hapisteki Filistinlilere açlık zulmü

    İsrail yine sivilleri katletti

    Zalime destekte yarıştılar

    Cezayı zarara sebep olanlar ödesin

    Erken seçime 2.5 yıl var

    Türkiye gri listeden resmen çıktı

    AB'den Gazze'ye destek taahhüdü

    Cilt kanseri tehlikesine dikkat!

    LGS sonuçları açıklandı: 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

    Dünya iç savaşı seyrediyor: Sudan’da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir!

    Çocuk haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı

    Hesap sorulabilseydi bu hale gelinmezdi

    İşkenceden ölümler rekor seviyede

    Netanyahu: ABD ile ihtilaf çözülmedi

    İnsanlar nasıl geçinecek?

    Kontrollü muhalefet tuzağına düşmeyeceğiz

    Bu enflasyonda bu ücret facia

    Milyonlarca insanın dinine saygı gösterilmiyor

    Yangın alanı afet bölgesi ilan edilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve hukuk yoksa ekmek de yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Heba olan beyinler, vakitler, nakitler…
    Genel

    Cezayı zarara sebep olanlar ödesin
    Ahmet BATTAL

    İsim hakkı ve Türkiyelilik
    Risale-i Nur'dan

    Van Kalesinin başında bir Medrese-i Nuriye çiçeği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zalime destekte yarıştılar
    Nahit Topaloğlu

    Şapka deyip geçmeyin! - 5
    Genel

    Hapisteki Filistinlilere açlık zulmü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.