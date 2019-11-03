Kolesterol ile barışmak (2)

Vücudun ihtiyacı olan yağın, sağlıksız ve zararlı kaynaklardan karşılanması sonucu, yükselen kolesterolün zararlarını engellemek için, LDL (sağlıksız) kolesterolü düşüren, HDL (sağlıklı) kolestrolü yükselten ve organizmayı kolestrolün olumsuz yönleri ile barıştıran nimetlerin özelliklerini, tanımaya çalışacak ve faydalanma şekillerini, gözden geçireceğiz.

Bu fıtrî gıdalar, aynı zamanda lif kaynağı olan, sebze ve meyve çeşitlerinden meydana gelmektedir. Şafi-i Hakikî’nin (cc) eczahane-i kübrasında, rahmet ve şefkatiyle, bol miktarda istif ettiği bu nimetleri, sevdiği kullarına şükürlerini de arttırmak için, in’am ve hediye ederek, desteklemiştir.

DOMATES: Vücudun genel sağlığında olduğu kadar, LYKOPEN maddesinin antioksidan özelliğinden dolayı, kolesterol düşürücü özelliğe sahiptir. Kalp büyümesine karşı, kalbin dıştan yağlanmasını durduran ve kalp yağlarını eriten bir nimettir. Kalp hücreleri ölümünü ve kalp hasarlarını azaltıp, kalp fonksiyonlarını geliştirdiği tesbit edilmiştir.

ZEYTİNYAĞI: İhtiva ettiği antioksidan maddeler, hiçbir yağda bulunmamaktadır. Bu güçlü özelliğinden dolayı “Kolesterol, kan basıncı ve kalp damar hastalığı risklerini azaltmak gibi, yararlı etkileri olan tabiî antioksidanlardandır.” 6

TAM TAHILLAR: Rafine işlemleri görmemiş kepekli tahılların, diyete eklenmesinin, kolesterol ve trigliseridi azalttığı tesbit edilmiştir. Kolesterole karşı tartışmasız en değerli bir besin olan, YULAF ise “Kırk yıldır, kırkın üzerinde klinik çalışmalar yulafın, her ikisi de önemli boyutta, kalp hastalıkları için tehlikeli faktörler olan, toplam kolestrol ve aynı zamanda zararlı LDL kolesterolünü azaltmada hünerli olduğunu belirlemiştir. Araştırmacılar; yulafta bulunan BETA GLİKON adındaki maddenin, önemli ölçüde LDL (sağlıksız) kolesterolünü yok ettiğini belirlemiştir. Yulaf ile önemli ölçüde, kan basıncının, anti hipertansif tıbbî tedaviye (yüksek tansiyonu düşürme tedavisi) ihtiyaç duyumunun azaldığı ve lipitlerle (kolesterol ve diğer kan yağları), kan glikozunun (şeker) iyileştirildiği gözlemlenmiştir.” 7

BROKOLİ: Karnabahar ile aynı sınıftan olan brokoli, LDL oranı yüksek olan kolesterol ve diğer kalp hastalıklarında, brokoli veya karnabahar tüketenlerin, LDL oranında düşme görülmüştür.

ENGİNAR: Enginar kolesterol düşürücüdür. Enginarda bulunan Linoleik Asit, Cholestrin enzimini aktive ederek, daha fazla kolesterolün safra asidine dönüşmesini sağlamaktadır.

MERCİMEK: Mercimek hem tansiyon dengeleyici, hem de kolesterol düşürücüdür. Mercimek aynı zamanda, mükemmel bir protein deposudur. Etin yerini dolduran bakliyatlardan biridir. “Haftada 2-3 defa tüketeceğiniz yağsız mercimek çorbası, bir taraftan kolesterolünüzü kontrol altına almanızda, diğer taraftan da tansiyonunuzun dengelenmesinde, yardımcı olacaktır.” 8

ÜZÜM: Üzüm çekirdeği, bol miktarda güçlü antioksidanlar ihtiva eder. Kuru veya yaş üzüm, önemli miktarda faydalı HDL kolesterolü arttırır. Tıbb-ı Nebevî’de üzüm nimeti “Kuru üzüm yemeye devam edin. Zira o, safrayı açar, balgamı keser, sinirleri yatıştırır, yorgunluğu giderir, ahlâkı güzelleştirir. Nefsi hoş eder, kaygıyı uzaklaştırır” buyurulmuştur.

Yine Peygamber Efendimiz (asm) başka bir hadis-i şeriflerinde: “Ekmekle kuru üzüm yiyen, ömründe doktora muhtaç olmaz.” 9 buyurarak, üzüm nimetinin hikmetlerini, talim etmişlerdir.

KURU YEMİŞLER: Ceviz, badem, yer fıstığı, hurma vs. gibi nimetler, kolesterolü dengelemede, organizmaya büyük destek sağlar. “Badem konusunda bir araştırmaya katılanların, toplam kolesterol oranı % 5, LDL kolesterol oranı yaklaşık % 7 oranında düştü. 2003 yılında Yiyecek ve İlâç Kurulu, badem tüketiminin, kalp hastalıkları riskini düşürebileceğine dair, sınırlı sağlık iddiasını kabul etti. Bademin çok olduğu bir diyet, sadece kolesterolü azaltmakla kalmadı, ayrıca iltihabın başlıca işareti olan ve kalp hastalıkları açısından, bağımsız bir risk faktörü oluşturan, Creaktif proteinini azalttı. CEVİZ mu’cizesine gelince; 200 deneği ihtiva eden, klinik müdahale deneyleri, ceviz tüketiminin kolesterolü düşürdüğünü ve koroner kalp hastalıkları riskini azalttığını belirlenmiştir. Sekiz hafta boyunca, günde 20 gram cevizle beslenen 52 deneği kapsayan bir durum kontrol çalışması, HDL kolesterollerinde artış ve Trigliseritlerinde düşüş gözlemlemiştir.” 10 Diyet tamamlayıcı olarak HURMA tüketimi de, önemli ölçüde toplam kolesterol, LDL kolesterolü, Trigliseritler ve lipidleri azaltmaktadır.

YABAN MERSİNİ: İhtiva ettiği antioksidan maddeler, sağlıksız kolesterol (LDL) oranını düşürerek, sağlıklı kolesterol (HDL) oranını arttırıyor.

AVOKADO: Yüksek kolesterollü hastalar, yedi gün boyunca, avokadonun bol tüketildiği, bir diyete sokuldular. Bu hastalar, toplam kolesterol, sağlıksız kolesterol ve trigliserit oranlarında belirgin bir azalma gösterdi. 11

BARBUNYA: “Arizona Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, diyetlerine benekli fasulye ekleyenlerin, toplam ve sağlıksız kolesterol oranlarında, belirgin düşüş olduğunu keşfettiler. 12

ÇİKOLATA: Kakao oranı yüksek olan, şekersiz (BİTTER) çikolata, yüksek antioksidan ihtiva eder. LDL kolesterol oranını düşürerek, kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca çikolata yiyenlerin, kan basınçları (tansiyon) da, düzenli hale gelir.

ERİK: Günlük diyetlerine ek olarak, 10-12 erik tüketenlerin, LDL kolesterolünde önemli ölçüde azalma görülmüştür.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnotlar:

6) Dr. David GROTTO, Hayat Kurtaran 101 Yiyecek, s. 379, Martı Yayınları 2004. 7) Age. s. 364. 8) Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU, Bitkilerdeki Sağlık Mu’cizesi, s. 73, Kendi Yayını 2002. 9) Dr. Aidin SALİH, Gerçek Tıp, s. 109, Sade Hayat Yayınları 2015. 10) Dr. D. GROTTO, Age. s. 86 .11) Age. s. 51 12) Age. s. 133.