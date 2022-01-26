Vücudun alarm sistemi: Ağrı (2)

Vücudumuzun hissettiği yorgunluk ve ağrılar sonucunda bozulan uyku mekanizması, dinlenmeye engel olacağı gibi, değişik nörolojik, psikolojik ve kronik sistem hastalıklarına sebep olmaktadır.

Bunun önüne geçebilmek için, uyku ilâcına baş vurmak sağlıklı bir çözüm olmayacaktır.

Bu durumda “normal bir uykuyu sağlayan her metod iyidir. Uykusuzluğa karşı, vücutta iki nokta vardır. Birincisi, ayağın ikinci parmağının üçüncü parmağa bakan yanında, tırnağın köşesindedir. İkinci nokta, ayağın iç yanında, başparmağın ilk kemiğinin çukur yerindedir. Bu noktaları bulup, ovmanız gereklidir.” 5

Kalp fonksiyonlarında zaman zaman hızlanma ve yavaşlama gibi, karmaşık uyum ve intizam bozuklukları sonucu çeşitli çarpıntı halleri meydana gelir. Tıbbî yardım alıncaya kadar, geçen süre içinde yaşanan sıkıntıyı bir an önce rahatlatmaya çalışmak, çok önemlidir. Bu çarpıntıların ve dolayısıyla kalbin dinlendirilebilmesi için, “etkili bir nokta, bileğin kat yerinde, serçe parmağın uzantısı üzerinde bulunmaktadır. Serçe parmağınızı yukarı doğru uzattığınızda, bileğin çıkıntısında, kat yerinin hemen üstünde, ağrılı bir nokta bulursunuz. İşte aradığınız nokta orasıdır.” 6

“Burun tıkanıklığının yaşandığı nezle, grip ve sinüzit gibi hastalıkların belirtisi olarak, çeşitli ağrı ve şikâyetlere sebep olmaktadır. Aksırık, burun akıntısı ve göz yaşarması gibi sıkıntıların giderilebilmesi için: İki masaj noktası bulunmaktadır. Birincisi, alında ortadan ayırdığınız saçların, başlangıç noktasıdır. Eğer saçlarınızı ortadan ayırmıyorsanız, gene kolaylıkla bulabilirsiniz.

Burnunuzun orta kemik çizgisini yukarıya doğru uzatın. Saçınızın başlangıç yerinde, bir minik çukurluk fark edeceksiniz. İşte aradığınız nokta oradadır. Hızlı hızlı masajlayın. Bu noktaya bir başkasını da ekleyebilirsiniz.

Burun kanatlarınızın yanı başındaki noktalardır bunlar. Burnunuzun hangi tarafı tıkalıysa, o taraftaki noktayı masajlayın.” 7

Çalışan insanların aşırı yorulduğu, zamanımız iş hayatında, şikâyet ve rahatsızlıkların en yaygın olanı, bacak ağrılarıdır. Bu sıkıntıların yaşanmaması için “ yorgunluktan kaynaklanan ağrı ve sızıların hızla rahatlatılabilmesi için, bir nokta bulunmaktadır.

Bacağın dış yüzünde, bilekle diz arasındaki mesafenin tam ortasında, kaval kemiğinin tam arkasındadır. Bu noktayı iyice ovuşturun yeter. Bacaklarınızın dinlendiğini, tüy gibi hafiflediğini göreceksiniz. Belirli noktalarda kendi kendinize uygulayacağınız masaj, etkili bir ilâcın bile sağlayamayacağı derecede bir rahatlamaya yol açar, etkisi de ilâçtan daha uzun sürebilir.” 8

Hayat boyunca yapılan faaliyetlerde, en fazla yıpranan, zedelenen eklem DİZ EKLEMİDİR. Darbeler, kazalar ve kireçlenme (ARTROZ) sonucunda, ağrı ve hareket kısıtlanması ile sıkıntılar yaşanmaktadır.

Diz ağrısını dindirme ihtiyacı her zaman ve her yerde, çok önemli olduğundan rahatlayabilmek için, duyarlı noktaya masaj uygulanması fayda sağlayabilecektir. Bu nokta “diz eklemindeki oynak sıvı kesesinin, en üst noktasıdır. Bu noktayı bulmak çok kolaydır. Dizin önündeki yuvarlak, oynayan kemiği bulun. Bu kemik, köşeleri yuvarlatılmış bir üçgene benzer aslında. Dış kenarı doğrultusunda hayalî bir çizgi çekin. Diz kemiğinin köşesinin üç parmak üstünde, çizginin üzerine rastlayan nokta. Etkili nokta burasıdır. Parmak uçları ile bastırılarak masaj yapılmalıdır.” 9

Uzun süre devam eden ağrılar, psikolojik durumun olumsuz etkilenmesine yol açabilirler. Özellikle tedavisi olmadığı söylenen kronikleşmiş ağrılar, ümitsizlik duygusuyla vücut direncinin zayıflaması sonucunda, psikolojik sıkıntıların ortaya çıkmasına da, sebep olabilmektedir. Uykusuzluk ve sürekli yorgunluk hissinin, kasların kasılıp gevşemesini olumsuz etkilemesiyle, kasların dinlenmesini engeller. Böylece kronik yorgunluk ağrıları, yaşama kalite ve huzurunun olumsuz etkilenmesine sebep olur.

Yoğun ağrı hislerinin en önemli sebeplerinden bazıları kaza, düşme, gerilme ve aşırı çalışmadan kaynaklanabilmektedir. İnsan bazen alışık olmadığı kadar yoğun iş ve ağır yükü itip, kaldırma gibi kapasitesini aşan, zorlayıcı faaliyetler dolayısıyla kemik ve kaslarının hırpalanmasına, yanlış davranışları sonucunda sebep olabilmektedir. Ağır işlerde kasların aşırı kullanılması sonucunda gelişen ağrılar, iş şartları değiştirilmediğinde, kronikleşmeye yol alır.

Vücut kapasitesini aşarak zorlayan ani hareketler, ağrı, gerilme ve hareket kısıtlığına sebep olabileceğinden, zararlı sonuçlar doğurabilecektir.

Ağrıların şiddetlendiği böyle durumlarda ağrı kesiciler (Analjezik ilâçlar), ağrı hissini ortadan kaldırdığı için, ilk önce başvurulan rahatlama yoludur. Ancak, ağrıyı olumsuz ve zararlı bir şey olarak değil, uyarıcı bir his şeklinde benimseyerek, onu dikkatle takip etmektir.

Vücutta geniş alana yayılabilen ağrıların tetiklenmesine sebep olan, kasların hareketsiz kalmasıyla, zayıflamaları sonucu gelişen ağrıların kronikleşmesinde en önemli faktördür. Hareketsiz yaşama tarzının ortaya çıkaracağı sağlıksız tabloyu önleyebilmek ve kasların sağlıklı kalabilmesini sağlayabilmek için, en değerli ağrı kesici kapasiteye göre, HAREKET ve FAALİYETTİR. Hissedilen her ağrı için, hemen ağrı kesici ilâç kullanmak, sağlıklı bir yol değildir. Her ağrının rastgele analjezik ilâçlarla kesilmesi, bazen tehlikeli durumların yaşanmasına da sebep olabilir. Zira, alınan bir ağrı kesici ilâç, devamlı alınan bir ilâçla birlikte alındığı zaman, zıt etkileşmelerle etki artması, azalması veya istenmeyen bir tablonun ortaya çıkmasına sebep olabilir. Onun için, ağrılı durumlarda, sıradan ağrı kesici ilâç alınmasında cesur değil, çok dikkatli ve çekingen davranılması, ağrıyı kesmekten daha fazla değer kazanacaktır.

Faydaları görülen nokta masajlarının, herhangi bir risk ve tehlikeyle karşılaşmadan, bir sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar, ağrılı hastayı rahatlatacaktır. Unutulmamalıdır ki, bazen BİR DOKUNUŞ, BİR MASAJ en etkili ilaç kadar rahatlatıcı olabilmektedir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Kaynak:

5-6-7-8-9 Dr. Roger DALET, Dokunmatik Tedavi, Milliyet Yayınları 1982.