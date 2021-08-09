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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

15 günde Kur’ân öğrendiler

09 Ağustos 2021, Pazartesi 11:29
Emekli din dersi öğretmeni Cevat Çakır’ın tatil için gittiği köyünde başlattığı yaz Kur’an kursunda çocuklar 15 günde Kur’an öğrendiler ve törenle sertifikalarını aldılar.

Tatil için gittiği köyde yaz Kur’an kursu açtı

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Ormancık Köyü’nde açılan yaz Kur’ân kursuna katılanlar için mezuniyet töreni düzenlendi. Emekli din dersi öğretmeni ve ilahiyatçı Cevat Çakır’ın başlattığı Kur’ân okumayı öğrenme programı tamamlanarak öğrencilere törenle sertifikaları verildi.

En küçük talebenin 4, en büyük talebenin ise 66 yaşında olduğu yaz Kur’ân kursuna iki yetişkin ve on iki çocuk katıldı. İki hafta süren Kur’ân okumayı öğrenme programı neticesinde katılımcılardan iki yetişkin ve on çocuk Kur’ân okumayı öğrendiler. 

KÖY CAMİİNDE PROGRAM

Kur’ân okuma programının bitiminde köy halkının da katkısıyla Cuma namazı öncesi bir mezuniyet töreni düzenlendi. 6 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da başlayan program, tarihî Ormancık Köyü Camii’nde kurs talebelerinin aileleri ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

BÜYÜKLER DE OKUDU

Program aralarında köyde ikamet eden hafızlar da Kur’ân, kaside ve asr-ı şerif okuyarak programı renklendirdiler. Hafız Yusuf Erdem kaside okurken, emekli öğretmen ve hafız Nimetullah Çakır ise kısa bir aşir okudu. Hafız Ahmet Çakır da tören sonunda duâ etti.

Programın bitiminde kurs eğitmeni Cevat Çakır, seneye aynı zamanlarda Kur’ân kursunu tekrar açmayı düşündüklerini, ailelerden de bu yönde talep geldiğini hatırlattı. Kur’ân kursu talebelerinin ezberden ve Kur’ân üzerinden yaptıkları okumalar sonrasında öğrencilere törenle sertifikaları verildi.

AİLELER DUYGULANDI

Köy camiinde görevli imam olmadığı için çocukların Kur’ân öğrenemediklerini belirten aileler, yaz tatili için köye gelen emekli ilahiyatçının Kur’ân öğrenme kursu açmasından dolayı memnun oldukların söylediler. Çocukların diplomaları aileleri tarfından kendilerine takdim edilirken gözyaşlarını tutamayan anne ve babalar oldu.

SENEYE BÜYÜKLER İÇİN DE KURS

Kurs hocası Cevat Çakır, çocuklar için açtıkları kursu seneye büyükler için de açmayı düşündüklerini ve Kur’ân okumayı öğrenmek isteyen yaşlılardan bu yönde talep geldiğini söyledi. Ailelerin kurs ve mezuniyet töreni için her türlü desteği verdiğini hatırlatan Çakır, “2000 yılında da benzer bir kurs dözenlemiş ve öğrencilere Kur’ân okumayı öğretmiştik” dedi.

KUR’ÂN OKUDULAR

Program akışı en küçük talebelerin Kur’ân elif-bası üzerinden harfleri okumasıyla başladı. Kur’ân okumayı öğrenen talebeler ise Kur’ân üzerinden kısa âyetler okudular. Programın devamında ezberden sûre ve âyetler okuyan talebeler, Risale-i Nur eserlerinden kısa vecizeler ve hadis-i şerifler de okudular. Dondurma ikram edildi

Mezuniyet programının yapılacağını sosyal medyadaki paylaşımlardan duyan İstanbul’daki bir esnaf, öğrencilere ve ailelerine dondurma ikram etmek istediğini bildirince programın yapılacağı köy camiine dondurma arabası çağrıldı. Öğrenci ve ailelerine paket dondurma ikram edilirken, programa katılan herkese de külâh dondurma ikram edildi.

TEKRARI İÇİN DUÂ EDİLDİ

Cuma öncesi düzenlenen merasim Kur’ân öğretme programının önümüzdeki senelerde de tekrarlanması duâsıyla sona erdi. Aileler ve programa katılanlara yemek ikramı da yapıldı. Programa katılanlar maddî ve ma- nevî destekte bulunanlara teşekkür ettiler.

SEDAT SERDAR - ÇAYELİ / RİZE
sedatserdar@yeniasya.com.tr 

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