21 Şubat gazetemiz çok beğenildi

56. kuruluş yıl yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız özel sayımız yurt çapında dağıtıldı.
BİZ KİMİZ?
YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ
İstanbul Üsküdar, Ümraniye ve Sefaköylü okuyucularımız kar kış demeden fazla sayıda gazeteyi geniş çevrelere ulaştırdılar.
Malatya’da da yüzlerce gazetemiz tanıtım maksadıyla dağıtıldı.
Okuyucularımızın desteğiyle gelen gazeteler bütün mahallerde değişik şekillerde meraklılara ulaştırıldı.
Gazeteleri alanlar çok memnun olduklarını belirttiler.
Haber Merkezi