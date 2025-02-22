21 Şubat gazetemiz çok beğenildi

56. kuruluş yıl yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız özel sayımız yurt çapında dağıtıldı.

BİZ KİMİZ?

YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ İstanbul Üsküdar, Ümraniye ve Sefaköylü okuyucularımız kar kış demeden fazla sayıda gazeteyi geniş çevrelere ulaştırdılar. Malatya’da da yüzlerce gazetemiz tanıtım maksadıyla dağıtıldı. Okuyucularımızın desteğiyle gelen gazeteler bütün mahallerde değişik şekillerde meraklılara ulaştırıldı. Gazeteleri alanlar çok memnun olduklarını belirttiler. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.