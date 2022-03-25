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25 MART 2022 CUMA - YIL: 53

23 Mart özel sayımız tüm Türkiye’ye dağıtıldı

25 Mart 2022, Cuma 01:28
YENİ ASYA'NIN 23 MART ÖZEL SAYISI TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA BEĞENİLİP HEYECANLA KARŞILANDI. PEK ÇOK İL VE İLÇEDE GAZETEMİZ VATANDAŞLARA DAĞITILARAK BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİ VE RİSALE-İ NURLARIN TANITILMASINA VESİLE OLDU.

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23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

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Niğde caddeleri de Risale-i Nur’la şenlendi 

Niğde'deki önemli kavşak noktalarında bulunan billboardlara Risale-i Nur ve Bediüzzaman konulu afişler asıldı.

Niğde Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Bediüzzaman ve Risale-i Nur'un geniş kitlelere tanıtılması amacıyla böyle bir faaliyette bulunulduğu belirtildi. Niğde'nin cadde ve sokaklarına asılan ilanlar ve tanıtım afişleri 7 gün boyunca Niğdelilere Risale-i Nuru ve Bediüzzaman'ı tanıtmış olacak. (Niğde/ Yeni Asya)

İstanbul ve Ankara’da da

İstanbul ve Ankara'daki okuyucularımız da "Yeni Asya 23 Mart özel sayısı"nı sabahın erken saatlerirden itibaren işe giden İstanbul ve Ankaralılara ücretsiz olarak dağıttılar.

Gazetedeki Bediüzzaman fotoğrafını gören vatandaşlar, "Biz Bediüzzaman'ın adını duyduk ama tam bilgimiz yoktu. Gazeteyi okuyun tanımaya çalışacağız" şeklinde konuştular.

Bornova ve Çamdibi’nde büyük ilgi

Yeni Asya'nın; Bediüzzaman Said Nursi'nin vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığı "23 Mart özel sayısı" İzmir ve ilçelerinde de büyük ilgi gördü.

Çamdibi Yeni Asya Okuyucuları, 23 Mart özel sayısını esnaf ve vatandaşlara dağıtarak başarılı bir tanıtım çalışmasına imza attıklarını belirttiler.

İzmir'in Bornova ilçesinde de çok sayıda Yeni Asya 23 Mart özel sayısı dağıtıldı. Gazeteyi alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler ve teşekkür ettiler.

Sakarya’da da dağıtıldı

Gazetemizin 23 Mart özel sayısı Sakarya'da da büyük ilgi gördü. Çok sayıda Yeni Asya'yı dükkân ve vatandaşa dağıtan gençlerimiz, gazeteyi inceleyenlerin teşekkür ettiklerini belirttiler.

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