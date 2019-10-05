"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bu medresenin hikayesi ilginç

05 Ekim 2019, Cumartesi
Çayeli’nin Çukurluhoca Köyü’ndeki tarihÎ “Babik Medresesi”nin dikkat çeken bir hikâyesi var. Medrese, II. AbdülhamiD Han’dan alınan para ile yapılmış ve medresede hukuk ve fen ilimleri okutulmuş.

Rize’nin Çayeli İlçesi, Çukurluhoca Köyü’nde bulunan tarihî medrese ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bir dönem ilkokul olarak da kullanılan tarihî medreseyi bir grup üniversite öğrencisi de ziyaret etti. Ziyaret esnasında tarihî medrese hakkında açıklamalarda bulunan gönüllü rehber Mecit Taşçı Hoca, medrese ve burada okuyan bazı hocalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Çukurluhoca Köyü’nün ismi burada medfun bulunan Zükürlüzade Ali Zühdi Efendi’nin isminden gelmiştir. Zükürlüzade Ali Zühdi Efendi’nin babasının ismi Osman. Hoca efendi 1820’li yıllardan sonra Konya’da medrese eğitimi alıp mezun oluyor. İstanbul, Fatih Semaniye medreselerinde hocalık yapıyor. Bilâhare II. Abdülhamid Han Hazretlerine diyor ki, “Padişahım, ben memleketime hizmet etmek istiyorum. Yalnız orada ne ulaşım için bir köprümüz var, ne de bir mektep-medresemiz. Ben orada bir medrese, bir de köprü yaptırmak istiyorum. Sizden istirhamım bunların bedelini vermenizdir.”

PARASINI ABDÜLHAMİD HAN VERMİŞ

AbdülhamiD Han kabul ederek, köprünün ve medresenin gerekli masraflarını Zükürlüzade Ali Efendi’ye veriyor. Ali Zühdü Efendi köyüne gelip medreseyi yaptırıyor, hem ölünceye kadar burada hocalık yapıyor. Burada yalnız din ilimleri okutulmuyor; hukuk okutuluyor, hendese yani şimdinin mühendisliği ve dönemin fen ilimleri okutuluyor. Din ilimlerinden de; tefsir, akaid, fıkıh vs. okutuluyor. Ali Zühdi Hocaefendi ölene kadar burada hizmet ediyor. Ölüm tarihi hicrî 1317 Ramazan, zannediyorum 1319’da da mezarlık yapılmış.

ÂLİMLERİN YETİŞTİĞİ MEDRESE

“Hoca efendi burada hizmet ediyor, çok büyük ilim adamları yetişiyor. Bunlardan ancak 8-10 tanesinin isimlerini biliyoruz. Meselâ Yusuf Efendi (Tolon) vardır burada. Rize’de de müftülük yapmıştır. Oğlu şu an 96-97 yaşlarındadır, Ayhan Tolan. Tıp doktorudur. Onun babası da işte bu medresede okumuş ve bu medreseden sonra İstanbul’da çeşitli yerlerde hocalık, müderrislik yapmıştır. İbrahim Efendi var, hoca efendiden sonra İbiş İbrahim -yani küçük İbrahim manasında- elli seneye yakın ders okutmuştur. Bunun gibi Ustoğli Ali Efendi vardır. Hacı Mesud Efendi vardır, Sultan II. Abdülhamid’e huzur hocalığı yapmıştır. Kabri burada değil, Marmaris taraflarındadır. Yani 9-10 tane mühim ulema bu medresede ya okumuş, ya okutmuştur. Zükürlüzade Ali Efendi, hicrî 1317/milâdî 1907’de vefat ediyor.”

Zükürlüzade Ali Efendi’nin Mezar Kitabesi

“Baki Allah Mevtü’l âlimi mevtü’l âlem (Âlimin ölmesi âlemin ölmesi gibidir)

Ecille-i ulema-i uzam-ı benamden (İnsanların arasındaki büyük âlimlerin en parlaklarından)

Ve sultanü’l muhakkikin-i enâmden parmakla gösterilen (parmakla gösterilen muhakkik âlimlerin sultanlarından)

Babik medresesinin sebeb-i bânii (bina edilmesinin sebebi) ve müderrisi Merhum ve mağfurun leh

Zükürlüzade Ali Zühdi Efendi ibni Osman Ruhlariçün el-Fatiha Hicri 1317”

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr

 

 

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP’den özeleştiri

    Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi

    Hatay'da bir şehidimiz var

    ABD'de Demokrat Başkan aday adayı Warren 24,6 milyon dolarlık bağış topladı

    Hak arama kültürü yaygınlaşmalı

    Millet ittifakını hazmedemiyorlar

    Elektrik zammı yargıya taşınıyor

    Eğitimde de liyakat esas alınsın

    MB ‘düşen’ enflasyonu nasıl açıkladı!

    Hong Kong, protestolara karşı sert önlemler alıyor

    Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

    İtalya'da silahlı saldırı: 2 polis öldü

    Çanakkale'de deprem oldu

    Bakan Varank Volkswagen'in kuracağı fabrikayla ilgili konuştu

    NATO askerleri Rus uçağını nişan aldı

    Johnson, Brexit için süre isteyecek

    Hamidiye suyun satışları arttı

    Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

    Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu

    İstanbul'da incelemeler sürüyor: Gültepe İlkokulu'nda da eğitime ara verildi

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Yargı paketi” ve KHK hukuksuzluğu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK çıkmazından çıkabilmek için...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yüzde kırk, elde altmış!
    Genel

    CHP’den özeleştiri
    Faruk ÇAKIR

    Krize karşı erken tedbir
    Ali FERŞADOĞLU

    Amellerimiz, niyetlerimize göre sonuçlanır
    Sebahattin YAŞAR

    Çabuk, tesanüdünüzü tamir ediniz
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün ikazıyla gaflet perdesi parçalanıyor
    Çetin ACAR

    Kâinatın direkleri Esma-i Hüsna’dır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.