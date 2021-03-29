"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Tefekküre vesile olan Dolunay manzaraları

29 Mart 2021, Pazartesi
Yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren gözlemlenmeye başlanan Dolunay dikkat nazarları lisan-ı haliyle tefekküre davet etti.

İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Tunceli, Kars, Kilis güzel Dolunay manzarasının kayda alındığı şehirlerden bazıları oldu.

San'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nda tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan her zerrelerden yıldızlara kadar her hadise dikkatli nazarları "Bir köy muhtarsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf kâtipsiz olamaz; biliyorsun. Nasıl oluyor ki, nihayet derecede muntazam şu memleket hâkimsiz olur?''(Sözler Onuncu Söz, 53) hakikatinin penceresinden Cenab-ı Hakk'a çeviriyor. 

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

''Her biri, birer yörüngede akar, durur..."

"Ay için de birtakım safhalar, duraklar tâyin ettik; dolaşa dolaşa, nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hâle gelir. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri, birer yörüngede akar, durur..." (Yasin Suresi, 36/39, 40)

***

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

***

Kainat Kitabı'nda her an ve her saniye yeni bir tefekkür saati...

Tefekküre davetlisiniz...

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Milyarlarca yıldır sönmeden yanan elektrik lambaları

Jüpiter ve Satürn'den tefekkür daveti

21 Aralık gecesine dikkat!

Gün batımının bilimsel tefekkürü

Coğrafyacı gözüyle - 1

Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim

Dünya'ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik keşfedildi

Güneş'e 77 milyon kilometre yaklaştı

"1998 OR2" adı verilen dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçecek

''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

Bilim yaratılışı doğruluyor

İslâm Bilimle çatışmaz

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

Tabiat Risalesi okumaları: Evrim mi ibda ve inşa mı?

Tabiat Risalesi okumaları: Evrim bize ne söyle(ye)mez?

Einstein’ın o teorisi doğrulandı

Dağlar bize ne söylüyor?

170 yıl önce patlamış

Risale-i Nur’u okuyan kâinat kitabını okuyabilir

'Her biri, birer yörüngede akar, durur" Merkür'ün Güneş'in önünden geçişi...

Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran

Medresetüzzehra bir Esma okuludur

Tefekkür penceresi: Ağaçlardaki sistem hayret uyandırdı..

Kainattaki tağyir ve tebdil

Kainat Kitabı'nda araştırmalar sürüyor: Daha önce bilinmeyen 300 bin galaksi keşfedildi

30 milyon ışık yılı uzaklıkta cüce galaksi görüntülendi

2019'da tefekkürün zirve yapacağı geceler

Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler

''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

Güneş’e en uzak şekilde konumlandırılan cisim

Güneş’in ikizi keşfedildi

Yıldızlararası bölgeye ulaştı: Voyager 2'nin gönderdiği veriler Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor


İdlib

New York

New York


New Jersey

Moskova

 

AA

Etiketler: tefekkür, dolunay, manzara, kainat kitabı
Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: Uygur Türkleri için Çin'le "ciddi müzakere" halindeyiz

    Bu ne vefasızlık?
    📷

    Tefekküre vesile olan Dolunay manzaraları

    Kocaeli'de Yeni Asya coşkusu

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Tepkiler büyüyor: Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili sözleri protesto edildi

    Türkiye'de son 24 saat

    Basının ilan ve kart mağduriyeti bitmeli

    Yoğun bakımların dolmasına az kaldı

    Uygur Türkü Anneler: Çocuklarımızın sesini duymak istiyoruz

    Ülkemiz adına büyük üzüntü duyuyoruz

    AYM yön değiştiriyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor

    'Erken seçim için istifa edeceğim'

    Süveyş Kanalı'ndaki kurtarma çalışmaları sürüyor

    Sakarya'da kimyasal gaz tehlikesi: 12 kişi hastaneye kaldırıldı

    'Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük'

    Mobilya üreticileri kızgın

    Afganistan müzakerelerinde gözler İstanbul toplantısında

    Türkiye'den tarihi başlangıç

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Böyle lütuf olur mu?
    Mehmet KARA

    Kongre bitince mi aklınıza geldi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düğüm, Ali Şükrü Bey cinayetinde
    Şükrü BULUT

    Sevgilinin rıhletinin üzerinden tam bir karn¹ geçmiş…
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın ilminde var olmak
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur ve Yeni Asya rüzgârı
    Ali FERŞADOĞLU

    Övünme, öv, anlat ve teşekkür et
    M. Said ZEKİ

    Husûmete vakit yok, ömür geçiyor!
    Genel

    Guterres: Uygur Türkleri için Çin'le "ciddi müzakere" halindeyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.