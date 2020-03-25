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27 MART 2020 CUMA - YIL: 51

Tuvali taşlar

25 Mart 2020, Çarşamba 17:00
Antalya’da yaşayan Erdal Parlaklı, birer tuval olarak gördüğü taşları sahilden topladıktan sonra taşların formlarının verdiği ilhamla eserini ortaya koyuyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Erdal Parlaklı, tam 20 yıldır taşlara resimler çizerek hem sanatını icra ediyor, hem de hayatını bu işten kazanıyor.

Tarihi Kaleiçi sokaklarında kurduğu tezgahında boyadığı taşları ve tuvalleri satan Parlaklı, deyim yerindeyse ekmeğini taştan çıkarıyor. Parlaklı, farklı boyutlardaki taşların üzerine çizdiği resimlerin içindeki detaylarla görenleri şaşırtıyor.      

Kullandığı malzemelerin ve yaptığı sanatın bütününde tabiattan esinlenen sanatçı, birer tuval olarak gördüğü taşları sahilden topladıktan sonra taşların formlarının verdiği ilhamla yaklaşık 3 günde eserini tamamlıyor.

Parlaklı, alışılagelmişin dışında sanatın sınır tanımadığını gözler önüne seriyor. Boyadığı taşları ev aksesuarları şeklinde satan Parlaklı, aynı zamanda kolye ve yüzük gibi aksesuar olarak kullanılabilecek taşları da boyayarak, eserlerini farklı alanlarda kullanma olanağı sağlıyor. Parlaklı, sanatı icra etmenin kalıplar dışına çıkılarak da yapılabileceğini, imkânsızlıkların içinde bile var olabileceğini ispatlıyor.

Taşlar sanat eserine dönüşüyor      

Resimlerinde sıklıkla tabiat ögelerine yer veren Parlaklı, “İnsanların doğadan kopuşunu ve bunun onlar üzerindeki olumsuz etkilerini görüyorum. Böyle bir kaygı taşıdığım için doğal bir malzeme üzerine doğayı resmedip, bir anlamda doğa ile sanatı birleştirerek bunu insanların evlerine taşımalarını sağlıyorum.” dedi.   

Erdal Parlaklı, büyüklü küçüklü taşlardaki resimlerinde dikkati çekmek istediği ve insanları düşündürecek konuları seçtiğini belirterek, “Herhangi bir konuya kalıplaşmış şekilde tek bir açıdan bakılmasını istemediğim için, farklı açılardan bakıldığı zaman her şeyin daha iyi anlaşabileceğine inandığımdan bunu resimlerimde sağlamaya, uygulamaya çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

AA

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