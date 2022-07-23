2022 İstanbul Liseli Kız Okuma Programı yapıldı: Risale-i Nurları anlamak için buluştular

Yeni Asya İstanbul hanım okuyucularının organizesiyle Pendik ilçesindeki Aydos’da lise kızları için okuma programı düzenlendi. Öğrenciler Risale-i Nurları anlamak, araştırmak ve öğrenmek için buluştu.

Yeni Asya İstanbul hanım okuyucularının organizesiyle 19-25 Haziran tarihleri arasında İstanbul’un Pendik ilçesindeki Aydos’da lise kızları için okuma programı düzenlendi. Eğitim-Öğretim dönemini yeni bitirmiş olan öğrenciler manevi anlamdaki ihtiyaçlarını gidermek, Nurları anlamak, araştırmak ve öğrenmek için buluştu. Risale-i Nurdan kavram çalışmaları, özel okuma, Risale-i Nur dersleri, Evrad ve Kuran-ı Kerim’den ezber çalışmaları, voleybol turnuvaları ve bir çok aktivite yapıldı. Program Cumartesi sabah Küçük Çamlıca Korusu’nda piknik ve hasbihâl ile sona erdi. Pendik Yeni Asya hanım okuyucularının vazifelendirdiği ablalardan meydana gelen bir ekiple programdaki dersler ve öğün yemekleri yine bölgedeki ablaların desteği ile tamamlanmış oldu.

Muhabbet vesilesi

Gençler yoğun günlük planda ders ve araştırmalar arasında muhabbetli kahve molaları ve spor ile uhuvvet ve muhabbeti de tesise çalıştılar. Ders aralarında bahçede voleybol oynayıp yürüyüş yaptılar, dut ağacından meyve topladılar, bahçede oturup sohbet ettiler. Aydos tepesinin yamacındaki dersanede bol tefekkürlü okumalar yaptılar. Özel okumasını terasta, masa başında yapanlar oldu. Çarşamba günü gençlerin katılımıyla Aydos Tepesi’nin eteklerinde asude bir cami bahçesinde Risale-i Nur dersi ve ardından piknik yapılarak istifadeli bir tefekküre vesile oldu. “Osmanlı Musiki Makamlarının Sağlık ve Ruha Etkileri” ile ilgili etkinlik, ahirzamanda bozulmuş olduğunu düşündüğümüz hasselerin keşfinde bir basamak oldu. Böylesine ilginç bir etkinlik dinleyenlerde farklı kapılar açtı, dinlenilen müziklerle ilgili hassas olunması gerektiği mesajını verdi.

TESETTÜR İLE ŞEREFLENDİ

Program süresinde sırayla kavram sunumu yaparak hem araştırma hem sunum becerilerini geliştirmekte kazanımlar arasında oldu. En önemlisi de tahkikî ve müdakkik birer Nur Talebesi olmak yolunda ilerlemek için hep birlikte çalışmanın kıymetini fark edildi. Programın son akşamı katılımcı arkadaşların hazırladıkları sürpriz program ve ikram eşliğinde programın yapıldığı evin bahçesinde unutulmaz vakitler geçirildi. Hummalı bir hazırlık yapan ablaların düzenlemesiyle bahçede ikram ortamı oluşturuldu; Kur’an tilaveti, şiir dinletisi, vecizeler ile programı sunan kızlar dinleyen ablalarını hayran bıraktı. Ayrıca program sonrası katılımcı kızlardan birisinin de tesettür ile şereflendiği haberini aldık.

Katılanların değerlendirmeleri

Okuma programı sonrası kızların yorumlarını istedik, bu programdan eve neler götürdüklerini sorduk. İşte aldığımız cevaplar:

Sude: “Okul bitiyor şimdi ne yapacağım tatilde derken bu programın haberini aldık. Ablalara bizi şahsi olarak haberdar etmelerinde dolayı çok teşekkür ederim. Namaz alışkanlığı edindim, yeni arkadaşlar edindim. Çok güzel bir programdı.”

Kübra Nur: “Çok verimli geçti. Kavram çalışmasında kendimiz araştırıyoruz. Bilgiyi öğrenmek, anlamak için mesai harcıyoruz. Bu yüzden kavram saatinin daha uzun olmasını isterdim.”

Belinay: “Hep birlikte namaz kıldığımız ve tesbihat yaptığımız için alışkanlık haline geldi. Ezber saatinde tesbihatları ezberleye ezberleye artık tesbihat saatlerinde sıra kapışmaya başladık. Artık evde de devam etmeyi düşünüyorum anneme babama okuyarak.”

Fatmanur: “Dersler çok güzeldi tabi ki ama ondan ziyade ablaların samimiyeti beni çok etkiliyor. Aslında çok fazla bilmediğimiz konu var Risalelerde kendimizi geliştirmemiz gereken, bunu farkettim.”

Zehra: “Düzenli namaz alışkanlığım yoktu. Evde ‘Namazını kıldın mi?’ ‘Hadi abdest alıyoruz’ diye arkamdan takip eden ve soran olmuyordu. Şimdi bir hafta boyunca alışma süreci tam olunca artık evde kılmam daha kolay olacak.”

Zümra: “Konuları daha detaylı öğrendim, namaz alışkanlığı edindim. Bir daha olsa gelirim”

Nurefşan: “Çok verimli bir programdı, ders yapan ablalardan çok şey öğrendim.”

Sidar: “İlk defa böyle bir programa katıldığım için çok mutluyum. Yalnız olmadığımı hissettim. Burada muhabbetti hissettim.”

Hilal: “Namaza başlamayı düşünüyordum, bu güzel bir başlangıç oldu bence. Güzel bir ekip çalışması vardı.”

Kevser: “ Okul sonrası okuma programı düşünüyordum, bu programın haberini aldık. İyi ki gelmişim. Ayrıca ablalara çok teşekkür ederim, program süresi boyunca sabırla bizimle ilgilendiniz.”

Afra Nur: “Bu benim ilk okuma programımdı, ilk olmasına rağmen çok hoşuma gitti. Böyle bir yer açıkçası beklemiyordum, çok memnun kaldım.”

Zeynep: “Programda çok farklı aktiviteler ve uygulamalı dersler yaptık. Tekrar olsa tekrardan katılmak isterim.”

Ruhefza: “Ben okuma programına ilk defa katıldım. Çok güzel bir duygu ve insanın maneviyatını yükseltiyor. Aynı zamanda sosyalleşiyor.”

Her biri pırıl pırıl olan bu genç nur talebelerinin bahtlarının açık olması ve ve Üstad Bediüzzaman’ın bu hitabına mazhar olmaları ümidiyle…

Nurun sözünü dinleyenler

Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitâne Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temâşâ eden Said’ler, Hamza’lar, Ömer’ler, Osman’lar, Tâhir’ler, Yûsuf’lar, Ahmed’ler ve saireler! Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, “Sadakte” deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muâsırlarım, varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır!