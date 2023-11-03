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3 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Başroldesin! - Genç Yorum Kasım 2023 sayısı çıktı

03 Kasım 2023, Cuma 11:02
Hatırlatmakta fayda var hepimizin vakti çok değerli çünkü her saniye ömür sermayemizden gidiyor.

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Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Dergilerimiz okuyucuları ile buluştu

 

Günümüzde vakit geçirmek, keyif almak ya da kafa dağıtmak için ömür sermayemizden bir kısmını sarf ederek “Hadi şunu izleyelim” dediğimiz çok olmuştur. Peki, acaba bu “İzleyelim” dediğimiz şeyler ne gibi şeylerdir? Malum, bu zamanda ailecek oturup izleyebileceğimiz film, dizi sayısı çok azdır. Hem en önemli film kendi hayatımız ve biz bu filmde başrol değil miyiz? Sonu az çok belli olan film ve dizilerin sonunu yine de heyecanla bekleyip ''Acaba sonu nasıl olacak, nasıl bitecek?'' diye düşünürken kendi sonumuzun nasıl olacağı hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. İşte Genç Yorum Kasım 2023 sayısında “Sinema, film ve diziler” konusunu ele alıyor; kendi hayat filmimizin başrol oyuncusu olduğumuz gerçeğine ve bu rolü nasıl oynamamız gerektiğine dikkat çekiyor.

Bu ayki kapak dosyası kapsamında yazarlarımız ve yazı başlıklarımız ise şöyle:

Klinik Psikolog Nil Oran, ''Film ve dizilerin etkileri'' başlıklı,

Mücahid Çakır, “Hakikatin tebliğinde sinema” başlıklı,

Cenk Çalık, “Cazibedar tuzak: Sinema” başlıklı,

Mustafa Gönüllü, “Hakikatin de bir sineması var” başlıklı,

M. Said Zeki, “Kumanda: Nefismatik!” başlıklı,

Âdem Özkan ise “İki gözüm iki kamera” başlıklı yazısı ile okuyucularla buluşuyor.

Başka neler var?

Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş Haber Yorum’da gündemle ilgili kısa haberleriyle; İbrahim Özdabak özel karikatürüyle; Anlamlı Yorum’da Nur Levent “Gâye” başlıklı tefekkürî yazısıyla; röportaj ekibimiz “Filmler, Diziler ve Gençlik” başlıklı röportajları ile ve Ayşe Nur Çelikkaya “Kendini okumak” yazıları ile bizleri bekliyor.

Okan Balçık
[email protected]

Etiketler: genç yorum
Okunma Sayısı: 147
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