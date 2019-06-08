Çinli gencin Müslümanlığa uzanan hikâyesi

Ramazan ayından önce Müslüman olan New York Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Çinli Namir Xia Müslümanlık hikâyesini anlattı.

New York Üniversitesi öğrencisi Çinli Namir Xia, "Bu benim ilk Ramazanımdı, çok heyecanlıydım. Son 10 gün her akşam camide kıldığım teravih ve teheccüdlerle de Kadir Gecesi’ni yakalamış olduğumu düşünmek beni daha da mutlu ediyor" dedi.

İslâm ve terör bağdaşmıyor

İslâm dinine 7 hafta önce kelimeyi şehadet getirerek giren 20 yaşındaki Xia, Müslümanlığa uzanan hikâyesini anlattı. ABD'nin saygın okullarından New York Üniversitesinde (NYU) Finans ve Bilgisayar bilimleri alanında çifte kariyer eğitimi alan Xia, Müslümanlığa giden yolda ilk adımın 8 yaşındayken okuduğu İncil ile başladığını anlattı. Xia, 8 yaşındayken, "Günde bir kitap okuyan çocuk" programı çerçevesinde her gün okuyabildiği kadar bir kitap okumaya çalıştığını belirterek, "Bir gün ailem bana İncil’deki hikâyeleri ihtiva eden bir kitap verdi. O güne kadar herhangi bir dine bağlı olarak büyümediğim için insanın kökenini anlatan bu kitap beni etkilemişti. İbrahimî dinlere ilgi duymaya başladım. Lisede Tevrat’ı ve Gospel’i okurken televizyonda 'İslâm ve terör' ifadelerinin geçtiği bir haber gördüm. Hatırladığım kadarıyla, Türkiye’nin başşehrinde 92 kişinin öldüğü araç bombalamalarıyla ilgiliydi. Terörü nasıl destekliyor diye Kur’ân’ı merak ettim, ama okumaya başlayınca içinde teröre dair hiçbir şey bulamadım, aksine haberlerde kullanılan dilin tam tersi öğretiler görünce daha da ilgimi çekmeye başladı” diye konuştu.

"Bu benim ilk Ramazanımdı, çok heyecanlıydım"

Xia, Kur’ân-ı Kerîm'i okuma ve araştırmalarını ABD'ye gelene kadar sürdürdüğünü belirterek, “NYU yurdunda oda arkadaşım Bangladeşliydi, o da beni etkiledi. Daha sonra taşındığım New Jersey’deki Jersey City, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir bölgeydi. Zaten ilgim olan İslâm’ı seçeceksem destek için bu bölgeden daha iyi bir ortam bulamam diye düşünmeye başladım" dedi. Yaklaşık 1,5 yıl süren düşünme ve araştırmalardan sonra Xia, 7 hafta önce, Ramazana girmeden bulunduğu bölgedeki yerel bir mescide giderek şehadet getirdiğini ve Müslüman olduğunu söyledi. "Bu benim ilk Ramazanımdı, çok heyecanlıydım" diyen Xia, oruç tutmaya başladığında okuldaki finaller dolayısıyla da ilk hafta biraz zorlandığını belirterek, "Ama bir hafta sonra oruca alıştım, yiyeceklere karşı kendimi tutmaya başlayınca çok iyi hissetmeye başladım" dedi. Xia, Ramazan ayının son 10 gününü, dünyaca ünlü hafız Şeyh Hasan Salih’in bulunduğu Kuzey Hudson İslâmî Eğitim Merkezi’nde geçirdiğine işaret ederek, "Son 10 gündür her akşam teravih ve gece teheccüd kılmak için vaktimi camide geçirdim. Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Özellikle ilk Ramazan ayında Kadir Gecesi’ni de yüzde 100 yakalamış olduğumu düşünmek beni daha da mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

"İslâm hayatıma anlam kattı"

Müslüman olmasından dolayı şimdiye kadar zorluk yaşamadığını belirten Xia, okulda ve çevresinde herkesin kararını anlayışla karşıladığını, hatta desteklediklerini söyledi. Xia, şöyle devam etti: "İslâmı seçmek bana birçok şey kazandırdı. Müslüman olmadan önce hafta içi okul, hafta sonu da ödev, internet gibi şeylerin dışında bir uğraşım yoktu, ama şehadet getirdikten sonra İslâm hayatıma anlam kattı, düzen verdi. Artık gün doğmadan her sabah namaza kalkıyorum, kendimi çok zinde hissediyorum, günüme anlam katıyorum. İslâm’ın çok güçlü bir toplumu olduğunu düşünüyorum, en azından şu ana kadar edindiğim tecrübe bu. Eğer Müslüman olmasaydım bu toplumun dışında bir hayat sürüyor olacaktım. 'Para, sosyal ortamdan daha az mutlu eder' denir. İslâm’ı seçmekle şu ana kadar beni milyon dolardan daha fazla mutlu edecek güzel dostluklar kazandım."