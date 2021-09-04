Doğduğumuz ayda, yeniden doğuş

GENÇ YORUM DERGİSİ EYLÜL SAYISINDA “ÜMİTVÂR OLUNUZ” DİYEREK, TOPLUMU ÜMİT VE ŞEVKLE DİRİLİŞE ÇAĞIRIYOR. DERGİ, YİNE BİRBİRİNDEN CAZİP YAZILARLA OKURLARININ HUZURUNA ÇIKIYOR.

GENÇ YORUM DERGİSİ EYLÜL SAYISI ÇIKTI

Genç Yorum dergisi Eylül 2021 sayısında, üst üste felâketlerin yaşandığı şu dönemde şahsî hayatımızda ve toplum hayatında yeni bir ümit ve şevkle dirilişe vesile olabilmek için, “Ümitvâr Olunuz” başlığıylaokurlarının karşısına çıkıyor. Bu kapağın Eylül ayında seçilmiş olması da manidar, zira Eylül ayı Genç Yorum’un doğduğu aydır. Bu ay dergimize katkı sağlayan yazarlarımız ve yazıları ise şu şekilde:

Haber Yorum sayfasında Kübra Ünüvar, her zamanki gibi dünyadan ve ülkemizden derlediği ilgi çekici haberlerle karşımıza çıkıyor.

Amerikan Tavukları’nı tekrar görünce şaşırabilirsiniz. Geçen ay Şeyda Sultan’ın veda yazısıyla bitirdiği köşemizde bu ay Said Balpetek var. Dediğine göre; eski yazarımız tavukları kesme taraftarıymış, lâkin yeni yazarımızın gönlü el vermemiş. Bundan sonra Said Balpetek yazarlığında köşemizi okumaya devam edeceğiz inşaallah. Bu ay köşede yer alan yazılar ise “Yarasadan Radara, Radardan Yaradana” ve “Kıyamet Tohum Ambarı” başlıklarını taşıyor.

Bu ayki kapak yazıları ve konuları ise şu şekilde:

M. Said Zeki, “Ümit Şelâlesi ve Düş Kırığı Tamircisi” başlığı ile hayatı bir köle gibi değil; Rahman’ın aziz bir misafiri olarak bir sanat icra eder gibi ümit ve şükürle yaşamanın güzelliklerinden bahsediyor.

Cenk Çalık, “Kâinatın ve Hizmetin İtici Gücü: Şevk” isimli başlığı ile “Kâinattaki en büyük hakikatin iman olduğunu hatırlarsak, bu hakikate ömrünü vakfedenlerin elbetteki düşmanı eksik olmayacaktır. Dahası bu kutlu yolun neferleri, şahs-ı manevî suretinde planlı ve sistematik hücumlara müteaddit defa maruz kalacaklardır” diyerek insanın şevkle çalışmasının gerekliliklerinden bahsediyor.

ÜMİTVÂR OLUNUZ

Emine Tuğba Akar ve Emine Sultan Çakır, birlikte yazdıkları “Şaşarım Senin Ümidine!” yazısında en ümitsiz olunacak zamanlarda en ümitvâr olan bir kişinin, Bediüzzaman’ın bunu nasıl başarabildiğini “Zâhiren her şeyin aleyhte geliştiği çöküş devrinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında, Bediüzzaman nasıl ümitvâr olabilmiştir? Öyle ümitvâr ki; yüz yıl sonra yine bize ümit, yine bize şevk ve gayret verebiliyor” diye sorgulayarak; yazılarında iman-ümit ilişkisini inceliyorlar.

Süleyman Kösmene, “Maksudumuz İman, Bineğimiz Umut” başlığıyla iman ve umut kavramları üzerine fikirlerini sunuyor.

Sertaç Lüser, “Birinin ümidini görseniz bu size şevk kazandırabilir ya da başkasının şevk ile hareket etmesi sizin kişiye veya olaylara karşı ümidinizi kuvvetlendirebilir. Bu sarmallar bir hareketin başlaması ile sonuçlanıp ya da sonucu bir diriliş olan sırayla devam etmektedir.” diyerek “Üç Bakla Zincir” başlığı ile karşımıza çıkıyor.

KENDİNE YARDIM REHBERİ

Ayşenur Aydoğdu Akten, “En güzeli de yolumuzu kaybettiğimiz veya bir sebeple atımızdan düşüp uzaklaştığımız yerde, tekrar pusulaya bakıp yolumuzu bulmanın ve şahlanıp tekrar harekete geçmenin mümkün olması.” diyerek “Diriliş ve Harekete Devam Etmek İçin Kendine Yardım Rehberi” başlığı ile bir işi gerçekleştirmek için taşıdığımız motivasyondan ve sonucunda yaşayacağımız güzelliklerden bahsediyor.

Mustafa Gönüllü, “Hedeflerinin kıymetini bilen, kendisini hedef sahibi yapan Rabbine şükreden, hedefine ulaşmak için karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışan insan için ise yeni başarılar kapıda beklemektedir. Akıbet, karşısına çıkan engelleri Rabbinin rızası için aşanlarındır.” diyerek “Engeller aşılmak için var” başlığı ile karşımıza çıkıyor.

Nurlu Yorum sayfasında, “Hayat bir faaliyet, şevk ise matiyyesi” başlığı ile kapak konumuzla ilgili Risale-i Nur’dan bir kısım yerini alıyor.

YENİ BÖLÜM: SEANS ARASI

Bu ay dergimize yeni eklenen Seans Arası sayfasında ise eski Amerikan Tavukları yazarımız, sevgili Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, “İlk Seans” başlığı ile karşımıza çıkıyor.

Keçeli’nin Kitaplığı sayfasında Bilge Öğrenir, Necmettin Şahiner’in “Bediüzzaman Said Nursî’nin Kayıp Mezarının Sırrı” adlı kitabını kitaplığında misafir edip bizlere bu kitap hakkında bilgiler veriyor.

Eskimez Yazı sayfasında Emine Sultan Çakır, “Gümüşhanevî Hazretlerinin Peşinde” başlığı altında Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Hazretleri’nin İstanbul’daki izlerini takip ediyor.

Farklı Yorum’da bu ay Lütfiye Kef Özdemir “İman yetişiyor insanlığımıza” başlığı ile karşımıza çıkıyor.

Öğrenci İşi sayfasında bu ay Beyzanur Çelik, “Çikolatalı Milföy Çubukları” adı altında öğrenciler için pratik bir atıştırmalık tarifi veriyor.

Anlamlı Yorum sayfasında bu ay İlknur Maraş Çılık, “Eman Verilen Hayırlı Kadın: Ümmü Hani (r.anha)” başlığı ile yerini alıyor.

Editörümüz Erhan Akkaya’nın hazırladığı Foto Yorum sayfasında bu ay sizden gelen fotoğraflar yer alıyor.

Ehl-i Medya’da Samime Rana Saka, “Maddî ve Manevî Yangınlarımız, Sellerimiz” başlığı ile son zamanlarda yaşanılan afetlerle ilgili derlediği tweetleri bizlerle paylaşıyor.

Keyfince Lügât’te Ali Hakkoymaz “Bu Çağa Reddiye Diyedir” başlığı ile bizlerin karşısına çıkıyor.

Kısa Yorum sayfasında bu ay da birbirinden yeni kalemler yerini alıyor.

Zihnin Çarkları sayfasında ise her zamanki gibi Caner Kut, bu sefer “Yazmak” başlığı ile yerini alıyor.

MESLİHAN ÇETİN