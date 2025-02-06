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6 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Eşitliği, adaleti, hak ve hürriyeti Z kuşağı getirecek

06 Şubat 2025, Perşembe
İNOVATİF STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (İNOSAM) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRKAN AVCI: TÜRKİYE’NİN GEÇ KALMIŞ RÖNESANSI Z KUŞAĞI MAHARETİYLE BAŞLAYIP HIZLANACAK.

MEHMET KARA - ANKARA

İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi (İNOSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, vakıf merkezinde gerçekleştirilen 2025 yılının ilk ‘Gençlik Buluşmaları’ etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Y ve Z kuşağı eşitlik, adalet, şeffaflık, hesap verilebilirlik, özgürlük, demokrasi konularında farkındalık, liyakat ve ehliyet kriterlerini savunmak için çeşitli platformlar oluşturabilir” dedi.

Z kuşağı gençliğinin, Türkiye’nin mevcut olumsuz durumundan kurtulmasında büyük bir potansiyel taşıdığını dile getiren Avcı, “Türkiye’nin geç kalmış rönesansının Z kuşağı maharetiyle başlayıp hızlanacağına inanıyor ve daha ötesi biliyor ve görüyorum. Kimi negatif odakların aksine Z kuşağıyla Türkiye her şeyi yapabilir ve başarabilir; Y ve Z kuşağı gençlerimizle sporun da, müziğin de, üretimin de, tartışmanın da, dayanışmanın da en iyisini, siyasetinde en âlâsını yapabilir” diye konuştu.

Z KUŞAĞI HAREKETE GEÇMEYE HAZIR!

Y ve Z kuşağının teknolojiye ve bilime çok yakın ve yatkın olduğunu vurgulayan Avcı, “Eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermek, bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmak, hürriyetleri ve demokrasiyi, eşitliği ve adaleti tahkim kılmak için projeler geliştirebilme kapasiteleri çok yüksek. Y ve Z kuşağı istese siyasî katılımı arttırmak için çok etkili çalışmalar yapabilirler. Seçimlerde oy kullanmanın arttırılması yanı sıra, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına katılım, belediye meclislerinde söz sahibi olma gibi aktivitelerle politik süreçlere çok kolay dahil olabilme kapasiteleri çok yüksek” dedi.

FİKİRLERİNİZİ ÖZGÜRCE SÖYLEYİN, TARTIŞIN!

Türkiye’nin hak ettiği yönetimi, kendi öz değerlerine bağlı, aklın ve ilmin ışığında, adalet ve barış ekseninde bir yönetimi talep ettiklerini dile getiren Gürkan Avcı, “Bu talepleriniz, sadece bir istek değil, bu ülkenin geleceği için bir zorunluluktur. Yeni dünyada nasıl bir Türkiye istediğimizi, muasır medeniyetler seviyesine nasıl ulaşacağımızı hep birlikte tartışalım, belirleyelim” çağrısında bulundu.

TÜRKİYE’NİN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEK EN DİNAMİK KESİM 

Konuşmasında gençlere seslenen Avcı, “Sevgili gençler, Bakın, ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Umutsuzluk, karamsarlık, işsizlik, yoksulluk ve adaletsizlik almış başını gidiyor. Bugünkü yönetim anlayışından memnun değilsiniz, çünkü sizler, liyakatle, ehliyetle, adaletle, özgürlükle ve eşitlikle yönetilen bir Türkiye istiyorsunuz. Sizler, bilim ve teknolojide dünya ile yarışacak bir Türkiye istiyorsunuz. Eğitimde kalite, adalette eşitlik, ekonomide istikrar, iş dünyasında fırsat eşitliği talep ediyorsunuz. Sizler, kendi değerlerimize sahip çıkarak, demokratik, barışçıl ve özgür bir ülke hayal ediyorsunuz. İşte bu talepleriniz, sadece bir hayal değil, bu ülkenin geleceği için bir gerekliliktir.

Ülkemizde milyonlarca insan iş bulamıyor, geleceğe dair umutlarını kaybediyor. Kaliteli eğitim, liyakat ve adalet yerini kayırmacılığa bırakmış durumda. Siyasetçiler, gençlerin sesini değil, kendi çıkarlarını düşünüyor. Bu durumun değişmesi gerekiyor. Gençlik, sizler bu değişimin öncüsü olmalısınız ki olacaksınız” şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YOK

Eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumu da anlatan Gürkan Avcı, “Bugün, kaliteli eğitimden yoksun, sınav merkezli bir eğitim anlayışı gençlerimizin önünü tıkıyor. Eğitim sistemimizi bilimsel, çağdaş, uygulamalı ve ferdin yeteneklerine odaklı bir hale getirmeliyiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için, devlet okullarının kalitesini özel okullarla eşitlemeliyiz. Teknoloji ve dijital okuryazarlık eğitimine ağırlık vermeli, gençleri yeni dünya düzenine hazırlamalıyız” dedi.

ADALET TOPLUMUN DİREĞİ

Adaletin bir toplumun temel direği olduğunu, ancak, bugün adalet sisteminde ciddi problemler yaşandığını dile getiren Avcı, “Adalet sisteminde liyakat ve bağımsızlığı sağlamalıyız. Yargının tarafsızlığını garanti altına almak için reformlar yapmalı, adaletin herkese eşit ulaşmasını sağlamalıyız. Hukukun üstünlüğü ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmalı, yargıda şeffaflık ve hesap verebilirliği arttırılmalıyız” şeklinde konuştu.

HAK VE HÜRRİYETLERDE SIKINTILAR VAR

Demokrasi ve özgürlükler konusunda da ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Avcı, “Gençler, kendi fikirlerini serbestçe ifade edebilme hakkından mahrumdur. İfade hürriyeti, basın özgürlüğü ve toplantı hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli kanunî düzenlemeleri yapmalıyız. Siyasî katılımı teşvik etmek için gençlere yönelik politik eğitim programları başlatmalıyız” dedi.

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