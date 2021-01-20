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20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Geleceğin ümidi olmanın yolları

20 Ocak 2021, Çarşamba 00:15
Ali Fuat Başgil, “Gençlerle Başbaşa” kitabı için, geleceğin ümidi olan gençleri; bunalımdan, iradesiz ve cesaretsiz yaşamaktan kurtaracağını ve başarılı olmamın sırlarını göstereceğini söylemiştir.

Hayatını ilme ve irfana adayan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, hayatıyla ve yazdığı eserlerle gençlere ışık oluyor. Özellikle “Gençlerle Başbaşa” kitabı  başarıyı ve mutluluğu yakalamak isteyenlerin  yolunu aydınlatıyor. Dünya Bizim sitesinde Yasemin Kapusuz’un hazırladığı bilgide, Ali Fuat Başgil’in hayatı ve gençlere verdiği tavsiyeler anlatılıyor.

“1943-44 yılları arasında Eminönü Halkevi Yönetimi, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’den “Gençliğe Öğütlerim” başlıklı bir konferans vermesini ister. Konferans, çok etkileyicidir. 1947 yılında da Üsküdar Halkevi İdaresi “Terbiyenin Karakter Üzerindeki Tesiri” konulu bir konferans verir. Bu konferans metni, Tasvir Gazetesi’nde yayınlanır. Başgil’in tabiriyle “Gençlerle Başbaşa” adı verilen esercik, konuşmaların toplanmasıdır ve sadece gençlere hitap etmekle kalmamış, herkes tarafından çok beğenilmişti. “Orhan’ımla, İlhan’ıma; İleride büyüdüğünüz zaman beni hatırlamanız için” diyerek çocuklarına ithaf etmiştir, Ali Fuat Başgil bu kitabını. “Gençlerle Başbaşa”, rehber bir kitaptır. Cüssesinin çok çok üstündedir. Başarılı olma yolunun tehlikeleri ve düşmanları, başarılı olmanın şartları, terbiyenin ruh ve karakter üzerindeki etkileri, başarı ve verimli çalışma, çalışma hayatının ve genellikle başarılı olmanın kanunları şeklinde beş bölümden oluşmaktadır.”

Başarılı olmanın sırlarını veriyor

Ali Fuat Başgil’in de söylediği gibi: “Geleceğin ümidi olan gençleri, bunalımdan, iradesiz ve cesaretsiz yaşamaktan kurtaracak olan bu kitap; başarılı olmamın sırlarını göstermektedir.” Başarının üç düşmanı üzerinde duruyor, Ali Fuad Başgil kitabında. Başarının ilk düşmanı, tembelliktir ona göre. Tembelliğin kandırıcı bir felsefesi ve boş sözlerden örülmüş kitabı vardır. “Adam sen de… Çalışanlar ne olmuş sanki?”, “İnsan dünyaya bir defa gelir; hayatın tadına varmaya bak” gibi. Örnekler çok tabi. “Tembelliğin adı uçarılıktır. Bir adı gevşeklik, bir adı hoppalık ve züppelik, bir adı uyuşukluk, üşengeçlik, keyfine düşkünlük, bencilliktir” diyor ayrıca Ali Fuat Başgil, tembellik için. Gençliğin yitirilmesinin sebepleri üzerinde duruyor Ali Fuad Başgil: “Gençlerimizin bir çoğunun usanıp bezmesinin, cesaretinin kırılıp psikolojik perişanlığa düşmesinin sebeplerinden biri ve belki başlıcası budur. Yani bir taraftan çalışıp öğrenmenin yolunu ve usûlünü bilmemezlik, diğer taraftan da manevî destekten mahrumluktur.”

“Çalış, genç arkadaşım çalış! Namerde muhtaç olmak, ölmekten beterdir.”

Mutluluk için gayret ve irade!

“Başarının ikinci düşmanı kötü arkadaşlık, üçüncü düşmanı ise kötü örneklerdir. Peki, başarılı olmanın şartları nelerdir? Bunları da sırasıyla veriyor Ali Fuad Başgil. Başarının ilk şartı; iradeli olmaktır. Başarılı olmak ve yükselmek, sırf gayretin meyvesidir. Ve mutluluk ancak gayret ve irade kuvvetiyle bulunabilir. Yoksa şans, miras, piyango, mevki veya servet değildir mutluluk. İrade, ruh gücü ile ifade edilen bir takım fiil ve hareketlerdir Ali Fuat Başgil’e göre. Sosyal hayatımızı kapladığı halde irademize yabancı kalan otomatik hareketlerimiz üç tanedir. İnsiyak (içgüdü), itiyat (alışkanlık) ve telkinli hareketler. “…okulun ve hele eğitimcilerin başta gelen vazifesi, kaderini ve gelecekteki hayatının sorumluluğunu ellerinde tuttukları gençlerde başarı ve mutluluğa ulaştırıcı iyi alışkanlıklar oluşturmak ve onları kötü alışkanlıklardan korumaktır.”

Özellikle kötü huyları, ne olacak dediğimiz ilk kötü davranışla başlayabileceğini açıklıyor Ali Fuad Başgil. 

Bir defa ile başlayan huylar, karaktere dönüşebilir. Karakter terbiyesi, “Benliğimize yapışan kötü huyları koparıp atma mücadelesidir.”

Başarılı olmanın ilk yolu verimli çalışmaktır. Verimli çalışmanın fizikî şartı, sağlık ve sağlamlıktır. 

Duygu şartı; çalışmayı sevmek, zihin şartı ise çalışmanın usûl ve yolunu bilmektir. Verimli çalışmanın mükâfatı, kazanmaktır. “Temiz yürekli bir insan için mutluluk, ancak böyle bir başarıdır.” Mutluluğun şartı da insanın içi ile uyumlu yaşamasıdır.  Yine bize sesleniyor Ali Fuat Başgil: “Beni dinle! İçinle, işin ve mesleğin uyumlu olsun. Huzur ve mutluluk bundadır.” 

Ancak başarılı olmak, mutlu olmak değildir ona göre. Mutluluk, içseldir. “Çünkü, mutluluk tamamıyla gönül işidir. Onu kendi içimizden başka bir yerde sanıp aramak ve mutluluğu sırf servet, güç ve şöhrette görmek çölde serabı su zannetmektir.”

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