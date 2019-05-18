YAPILAN BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE GENÇLERİN; İŞSİZLİK, EKONOMİK VE SOSYAL ZORLUKLAR, HÜRRİYET KISITLAMALARI SEBEBİYLE GELECEĞE UMUTSUZ BAKTIKLARI VE HAYATLARINI YURTDIŞINDA GEÇİRMEK İSTEDİKLERİ BELİRTİLİYOR.

HER DÖRT GENÇTEN BİRİ

GENÇLERİN İyi Olma Hali Raporu’na göre, her dört gençten biri başka ülkelere yerleşip orada eğitim görmek, çalışmak istiyor. Raporda 2018’de hayatından memnun olan gençlerin oranın yüzde 60 olduğu, 2017’ye göre yüzde 11’lik bir düşüş yaşandığı belirtildi.

GELECEKTEN UMUTSUZLAR

RAPORU değerlendiren Dr. Emre Erdo-ğan, gençlerin geleceğe dair daha umutsuz olmalarının iş bulamamalarıyla yakından alâkalı olduğunu söyledi. Erdoğan, “Yurt dışında gelecek hayali kurmalarının temel sebebi ise Türkiye’de özgürlükler ve yaşa-ma tarzı konusundaki algıları” dedi.

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Gelecek endişesi gençleri kaçırıyor

Habitat Derneği’nin hazırladığı Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’na göre, gençlerin geleceğe yönelik umudu azalırken, her dört gençten biri başka ülkelere yerleşip orada eğitim görmek, çalışmak istiyor.

Türkiye’deki gençlerin durumu bu zamana dek en kapsamlı araştırmalardan birine konu oldu. Habitat Derneği, 2017 yılında başlattığı Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun ikincisini kısa süre önce yayımladı. Rapor, Türkiye’de kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 16 ilde, 18-29 yaş arasında 1.214 gencin katılımıyla hazırlandı. Infakto RW tarafından yapılan ve 6-18 Nisan 2019 tarihleri arasını kapsayan araştırmada, yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşülen kişilerin yüzde 44’ü çalışan, yüzde 31’i işsiz, yüzde 13’ü iş arayan ve yüzde 11’i evde oturan gençlerden oluşuyor. Türkiye’de ekonomik krizin gençlerdeki memnuniyetsizlik oranını artırdığını ortaya koyan rapora göre, her dört gençten biri başka ülkelere yerleşip orada eğitim görmek, çalışmak istiyor.

Hayat memnuniyeti düştü

Araştırma sonuçları 2017 yılı verileriyle kıyaslandığında, gençlerin yaşama memnuniyetinde yüzde 71’den yüzde 60’a doğru 11 puanlık bir düşüş gözlemleniyor. Aynı şekilde gelecekten umutlu olduklarını belirtenlerin oranı da yüzde 67’den yüzde 55’e düştü. Erkeklerde umutlu olma hali (yüzde 26), kadınlara göre bir nebze daha yüksek (yüzde 21). İş arayan gençlerin oranında da yüzde 8’den yüzde 13’e doğru bir yükselme var. Öğrencilerin iş arama oranı ise, 2017 yılında yüzde 27 seviyesinden bu yıl yüzde 31’e çıkmış. İş aramaktan vazgeçenlerin oranı ise yüzde 9’a yükselmiş. Gençlerin yarısı, yaşadıkları yerlerde yeterli iş imkanının olmadığından şikayetçi. 2017 yılında gençlerin yüzde 69’u iş bulmanın zor olduğunu ifade ederken, bu oran 2019 yılında yüzde 71,5’e yükselmiş.

Hürriyetler ve hayat tarzı konusundaki algılar tercihlerini etkiliyor



Bu rakamlar, 15 Mayıs’ta yayımlanan ve her dört gençten birinin işsiz olduğunu kaydeden Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerini de destekler nitelikte. Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Nisan ayı kayıtlı işsizlik verilerine göre ise, Türkiye’de 831 doktora mezunu ve 18 bin 802 yüksek lisans mezunu iş kuyruğunda bekliyor. Ekonomik krizin etkileri gençlerin gelecek planlamalarına da yansıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 28’i, gelecek ile ilgili planlarını erteliyor. Infakto RW araştırma şirketi kurucu ortağı Emre Erdoğan, gençlerin geleceğe dair daha umutsuz olmalarının iş bulamamalarıyla yakından alakalı olduğunu kaydediyor. Euronews Türkçe’ye konuşan Dr. Erdoğan, “İş aramak için tanıdık gerektiğini düşünüyorlar; kurumsal dünyada iş aramayı bilmiyorlar. İş dünyasında yer edinmek için yeni beceriler konusunda bilgili değiller,” diye açıklıyor. “Yurt dışında gelecek hayali kurmalarının temel sebebi ise Türkiye’de özgürlükler ve yaşam tarzı konusundaki algıları” diye ekliyor.

Yerel yönetimlere çok iş düşüyor

Ancak Dr. Erdoğan’a göre genç işsizliğinin ve bununla bağlantılı olarak genç beyinlerin göçünün önüne geçmek için makro politikaların yanı sıra yerel yöneticilerin de sorumluluk üstlenmeleri gerekiyor. “İstihdam piyasası, bölgeler-arası, bölge-içi, sektörler-arası ve sektör-içi farklılıklar gösterir. Farklı iş kolları ve alanlarına farklı çözümler ve farklı yetenekler gerekir. Her sektörün beklentileri farklı. Dolayısıyla kentin genç dostu olması ve gençlere iş olanağı sağlaması gerekiyor,” diyor Dr. Erdoğan ve ekliyor: “Şu anda Trabzon ve Diyarbakır gibi kentlerde her iki genç erkekten biri işsiz. Yerel politikacılara çok iş düşüyor.”