Genç Nurcular Barla’da buluştu

İzmit Yeni Asya hanım okuyucularının organizasyonuyla planlanan Barla okuma programının ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Barla’da kucaklaşan talebelerin heyecanı görülmeye değerdi.

YENİ ASYA - İZMİT

İzmit Yeni Asya Hanım okuyucularının organizasyonuyla, üç yıldır devam eden online çocuk dersleri kapsamında planlanan Barla okuma programının ikincisi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen, 6-8, 9-11, 12-14 yaş çocuk ve genç talebelerin katılımıyla düzenlenen okuma programında uhuvvet ve muhabbet dolu anlar yaşandı.

Risale-i Nur dersleri vesilesiyle tanışan ve ilk kez Barla’da kucaklaşan talebelerin heyecanı, geçen sene olduğu gibi bu sene de şahit olan bizlere duygu dolu anlar yaşattı.

Üstadımızın, ‘Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz’ hakikatinin birebir yaşadığındığı bir program gerçekleşti.

Genç ve çocuk talebelerle gerçekleştirilen programda çocuklara özel Risale-i Nur dersleri, faaliyetler, oyunlar ve gezi programları düzenlendi. Sabah namazıyla başlayan ve gün içinde devam eden gezi programlarında ise Nur menzili Barla’da Üstadımızın bulunduğu mekânlar ziyaret edildi. Ziyaret edilen mekânlarda Risale-i Nur dersleri, şahsî okumalar ve etkinlikler yapıldı.

SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Program sonunda İzmit Yeni Asya hanım okuyucularının ve velilerimizin katkılarıyla özel hazırlanan yaş pasta ile talebelerle program sonu kutlaması yapıldı. Talebelerin coşkusuyla söylenen ‘Yeni Asya marşı’ unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul’dan da gelen abla ve kardeşlerimizin katılımıyla düzenlenen sertifika töreninde ise talebelere hediyeleri verildi. 6-8 yaş grubunun ilahi dinletisi, hizmetin ehemmiyetini minik kalplerin dilinden bir kez daha bizlere hatırlatmış oldu. Zeynep Karahan ve Betül Baki kardeşlerimiz tarafından çocuklara özel hazırlanan fotograf gösterisi de Nur menzili Barla’da geçen bir haftanın özeti oldu. İzmit Hanımlar Neşriyat Komisyonu’nun özel hazırladığı tasarım çanta ve kalemlikler de alıcılarıyla buluştu.

Türkiye’nin farklı illerinden katılan büyük ruhlu küçük Nurcuların, yeniden buluşma temennileri ile ayrılmaları şevke medar oldu. Program boyu süren gayret, ilgi ve alakaları, bizlere, bu zamanda genç hizmetinin ne derece elzem ve üzerinde emekle çalışılması gereken bir hizmet olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

KATILANLARIN YORUMLARI

Dört gün süren Barla Okuma programına katılan velilerimizin program hakkındaki yorumları ise şöyle:

Ayten S: Helal dairede hem eğlenmek hem öğrenmek…Hiç tanımadığın insanlarla sanki kırk yıllık dost gibi kaynaşmak ve bu kardeşliğin insana verdiği huzur, yapılan gezilerin bedene ve ruha verdiği şifa ve tam bir resetlenme hali… Emeği geçen herkesten Rabbim ebeden razı olsun.

Hamide E: Çok güzel anılar biriktirdik. Yavrularımıza istifadeli bir program oldu. Emeği geçen başta belletmen kardeşlerimiz olmak üzere, destek olan İzmit Hanım istişaresine ve temsilcilerine, tüm annelerimize teşekkür ediyorum.

Nurefşan A: Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelip hizmet eden görevli kardeşlerime, evladları için büyük bir fedakarlık göstererek, gerek görevli kardeşlerimize yardımları gerekse tesislerdeki hizmetleriyle her an yardımımıza koşan değerli velilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başka hizmetlerde kucaklaşmak duasıyla.

Zeynep: Seneye de olmasını can-ı gönülden arzu ediyorum.

Tuğba Ç: Kızım programdan çok mutlu döndü. Vesile olandan emeği geçenden kısaca herkesten, Allah ebeden razı olsun.

Nuray K: Yavrularımız çok güzel anılar biriktirdi. Tekrar gelmek için bir dahaki programı heyecanla bekliyorlar.

Betül Ö: Rabb’im ebeden daimen razı olsun tüm ablalarim ve kardeşlerinden. Sizleri can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Esra Y: Barlaya gelmek baba evine gelmek gibi bu kardeslik duygusu paha biçilemez. Allah hizmetimizi kabul etsin inşallah. Bu sabah okuduğum yerde tevafuk etti sizinle paylaşmak istiyorum.

Birden ihtar edildi ki: “Gerçi Medresetüzzehra’nın merkezi olan Isparta vilâyetinde maddeten bulunmak çok cihetle faydalı, saadetlidir; fakat Nur’un mesleği ve Nurcuların meşrebi cihetiyle daima berabersiniz. Zaman ve mekân, perde olamazlar. Şarkta, garbda, şimalde, cenubda, dünyada, berzahta bulunsanız, manen bir mecliste, beraber sayılırsınız. Onların mânevî yardımları daima birbirine oluyor ve sana da gelir” diye beni teskin etti.

(Emirdağ Lahikası)