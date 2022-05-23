Gençler gündemi sosyal medyadan takip ediyor

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından “Dijital Çağda İletişim Çalışmaları” başlığı altında düzenlenen ve üç gün boyunca süren 9. Uluslararası İletişim Günleri, “Dijital Çağda Medyanın Geleceği” başlıklı yuvarlak masa oturumu ile sona erdi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan moderatörlüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen oturumda Habertürk TV’den gazeteci Göksel Göksu özellikle genç kuşağın televizyon ve gazete gibi geleneksel medyayı takip etmemesine rağmen sosyal medya sayesinde dünya ve ülke gündemine son derece hâkim olduklarını kaydederek, “Bizim kuşağımız dijital platformlarda var olmayı sonradan öğrendi. Ama yeni gelen kuşak onun içine doğdu. Onunla birlikte doğdu, büyüdü ve biz bir şeyleri anlamaya çalışıyorken o yeni keşifler yapma yolunda ilerliyor. Arada büyük bir kuşak farkı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kendimizi dönüştürmemiz ve yenilememiz gerekiyor.” dedi. Haber Merkezi

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