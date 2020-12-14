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15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Gençler iş bulamıyor

14 Aralık 2020, Pazartesi
Genç işsiz ve çalışanlara yönelik araştırma, işi bulunanların memnuniyetsiz şekilde çalıştığını, işsizlerin ‘çok düşük şartlar’a razı olduğunu gösterdi.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GYİAD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’yla (TİSK) hazırladığı Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu açıklandı. Rapora göre, 26 kentte 18-30 yaş arası 1391 kişiyle anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 26.2’si işsiz, yeni mezunların yüzde 38’i ise iş arıyor.

Anketten öne çıkanlar şöyle:

* İşsiz gençlerin yüzde 25.7’si 1-2 yıl, yüzde 21.4’ü 1-2 ay ve yüzde 17.8’i 3-5 aydır iş arıyor. Yüzde 17.3’ü de iki yıldan fazla süredir iş arıyor.

* Gençlerin iş bulamama nedenlerinin ilk iki sırasında ise yüzde 37’yle ‘Türkiye’nin mevcut ekonomik şartları’ ve yüzde 20’yle ‘torpilin olmaması’ yer alıyor. 

* İş bulamamak, beklentileri de düşürüyor. Meselâ yüzde 64’lük kesim sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmayı isteyebileceğini söylüyor. Bu oran 18-22 yaş arasında ise yüzde 74.3. Diğer yandan çalışanların yüzde 64’ü işinden memnun olmadığını belirtiyor. 

* Gençlerin yüzde 58.3’ü işsizlik sebebiyle aile ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Yine iş arayışında olan gençlerin yüzde 78.2’si işsizlik durumlarından dolayı kendilerini arkadaşlarından geri kalmış hissettiğini belirtiyor.

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