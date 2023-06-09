Gençler ne eğitimde ne istihdamda

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranında Türkiye açık ara Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor.

Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki dört gençten birisi ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran genç kadınlarda çok daha yüksek. Türkiye’de gençlerin yüzde 63’ü yurt dışında yaşamak veya okumak istiyor. Veriler bunun şaşırtıcı olmadığına işaret ediyor. Zira ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranına bakıldığında Türkiye açık ara Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor. 15-24 yaş arasındaki dört gençten biri ne eğitimde ne de çalışıyor. Bu oran kadınlarda ise daha yüksek. Türkiye’de üç genç kadından birisi ne eğitimde ne istihdamda.

Türkiye zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı 2022 yılında yüzde 43,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 56,2 iken genç kadınlarda yüzde 31. Buna göre 10 genç kadından yedisi işgücüne katılmıyor. Gençlerde işsizlik oranı 2022 yılında yüzde 19,4 oldu. Bu oran genç kadınlarda yüzde 25,2. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise çok daha yüksek. 15-24 yaş arasındaki gençlerde bu oran 2022 yılında yüzde 24,2 oldu. AB İstatistik Ofisi Türkiye listedeki 34 ülke içinde zirvede yer alıyor.

Yüzde 63 yurt dışını istiyor

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı cinsiyete göre büyük farklılık gösteriyor. Genç erkeklerde bu oran yüzde 16,4, genç kadınlarda ise bu oran yüzde 32,3 oldu. Bu da Türkiye’de üç genç kadından birisinin ne eğitimde ne de istihdamda olduğunu gösteriyor. Ne eğitimde ne istihdamda olanlarda cinsiyete göre fark da en büyük Türkiye’de. Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye’nin yaptığı “Gençlik Araştırması 2023”ün sonuçlarına göre Türkiye’de gençlerin yüzde 63’ü fırsat verilmesi halinde başka bir ülkede yaşamak istediğini bildirdi.

Haber Merkezi