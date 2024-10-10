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10 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gençler niye Dinden uzaklaşıyor?

10 Ekim 2024, Perşembe 00:32
Türkiye'de İnanç ve Dindarlık Raporu: Allah'a kesin inanç oranı yüzde 85'e düştü. kesin inançsızlık yüzde 5.7. arada kalan kesim yüzde 9. en yüksek inançsızlık ve ibadetlerden uzaklaşma üniversite eğitimi görenlerde.

“Dindar nesil” derken...

DEVA Partili Ekmen: “22 yılın sonunda temel ve meslekî eğitimle bilimsel ilerlemede başarısız olunduğu gibi, gençler dinden ve manevî değerlerden de uzaklaştı. ‘Dindar nesil yetiştireceğiz’ diye eğitim sistemi ve müfredatı ile defalarca oynandı; fennî ilimlerde de başarı yok, manevî eğitimde de.”

Devlet eliyle olmuyor

“Devlet eliyle dindarlık sağlanamıyor. Gençler söylenene değil, yapılana bakıyor ve dinden uzaklaşıyor. Niçin? Tarz-ı siyasetinizden mi, kurduğunuz medya düzeninden mi, adalet sisteminizden mi, gösteriş ve israf düzeninizden mi, ayyuka çıkan yolsuzluklardan mı?”

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Gençler niye dinden uzaklaşıyor?

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, “Devlet eliyle dindarlık tutmaz; gençler kurduğunuz düzene bakıp dinden uzaklaşıyor” dedi.

Ekmen, TBMM Genel Kurulunda Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi ile ilgili konuştu. Ekmen konuşmasında Marmara Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi’nin birlikte yayınladığı ‘Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık Raporu’na dikkati çekerek bazı rakamları aktardı. Ekmen “Görüleceği üzere devlet eliyle dindarlık sağlanamıyor. Gençler söylenene değil yapılana bakıyor” dedi.

Fenni ilimlerde de manevi eğitimde de başarı yok

Namaz kılma, oruç tutma sıklığı ve başörtüsü gibi başlıkların da raporda yer aldığını ifade eden Ekmen, şunları kaydetti: “AK Parti döneminde gözlerini hayata açıp eğitim almış bütün gençlerin ve üniversite mezunlarının, Türkiye’nin o beğenmediğimiz koalisyonlar ve CHP dönemi iktidarı dönemlerinin çok altında bir dindarlık seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine kafa yormak gerekmez mi? Niçin gençler dinden uzaklaşıyor; tarzı siyasetinizden dolayı mı, kurduğunuz medya düzeninden dolayı mı, yarattığınız adalet sisteminden dolayı mı, yaptığınız gösteriş ve israf düzeninden dolayı mı, yoksa ayyuka çıkan yolsuzluklardan dolayı mı? Fenni ilimlerde de bir başarı yok, manevi eğitimde de. Yirmi iki yılın sonunda AK Partili milletvekili arkadaşlarımızı bu konu üzerinde bir muhasebeye davet ediyorum.”

İnançsızlık oranı artıyor

Söz konusu raporun ayrıntılarını TBMM Genel Kurulunda açıklayan Ekmen, “Sürekli müfredat, sistem değişikliğiyle ağırlığı yüzde 10’u geçen imam hatip ortaokul ve liselerinden sonra maneviyatı yüksek bir gençliğe sahip olunacağı beklenirdi. Öyle ya 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde 6 yaşında ilkokul 1’e başlayan bir genç AK Parti döneminde ilk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans ve hatta doktora eğitimi aldı. AK Parti Üniversite eğitimi oranını yüzde 12’den yüzde 46’ya çıkarmakla hep övündü. Oysa bu çalışma gösterdi ki, en yüksek inançsızlık ve ibadetlerde uzaklaşma işte bu gençler arasında var. Allah’a kesin inançsızlık durumuna baktığımda iki veri dikkatimi çekiyor. Birincisi, Allah’a en yüksek inançsızlık oranı AK Parti döneminde eğitim görmüş gençler; ikincisi, Allah’a en yüksek inançsızlık oranı, AK Parti döneminde üniversiteyi okumuş gençlerde” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kara - ANKARA

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