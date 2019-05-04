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4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Gençler yalnızlaşıyor mu?

04 Mayıs 2019, Cumartesi
İngiltere’de yapılan araştırmada, gençler yalnızlıktan olumsuz etkilenerek, toplumdan izole oluyor.

Bir araştırmaya göre yalnızlık, her çeşit bölgede yaşayan gençlerin hayatını olumsuz etkiliyor. Londra’daki King’s College’da yapılan bir çalışmaya göre, yalnızlık zengin ve fakir bölgelerde, şehirde ve kırsalda ciddî bir sorun oluşturuyor. Cinsiyet veya yaşadığı sosyo-ekonomik çevre fark etmeksizin, yalnızlık özellikle genç yetişkinler için ciddî bir sorun.  

Yalnızlık yanlışa götürebilir

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’de yapılan araştırmada bu genç yetişkinler, yaşadıkları yer fark etmeksizin dünyaya çok daha olumsuz bakıyor ve toplumdan izole oluyor: “Bu çalışmanın sonuçları gösteriyor ki; yoksulluk, suç oranları, nüfus yoğunluğu, şehirleşme oranı fark etmeksizin, her bölgede yaşayan genç yetişkinler, yalnızlıktan aynı şekilde olumsuz etkileniyor. “Daha yalnız bireyler her bölgeye aynı olumsuz ruh haliyle bakıyor ve bu da önyargılı tercihler yapmalarına, yaşamak için onların düşündüğünden çok daha sosyal olan bölgelerden kaçmalarına yol açabilir.  Bunun da ötesinde, daha sosyal mahalleleri aramak yerine, farkında olmadan olumsuz ruh hallerine uygun ve yalnızlıklarını arttıracak bölgeleri seçmelerine yol açabilir. Bu da onların birbirine bağlı komşuların olduğu mahallelere gidip yalnızlıklarından kurtulma şanslarını azaltıyor.”

Çare, olumlu düşünmekte

Araştırma, İngiltere ve Galler’de doğmuş 18 yaşındaki 2 bin 232 genç üzerinde, “kendilerini ne sıklıkla yalnız hissetikleri” sorularak ve yaşadıkları mahalle incelenerek yapıldı. Psikiyatri, Psikoloji ve Nörobilim Enstitüsü’nden araştırmayı yöneten Doktor Timothy Matthews, “İnsanları cesaretlendirmeyi ve paylaşım yapılan aktivitelerde yer almalarını sağlamak için çok fazla girişim var. Ancak bazı insanların kalabalıklar içinde de yalnız hissettiğini unutmamak gerek. Yalnızlık hissini azaltmanın en iyi yolu, bireylerin olumsuz düşünce yapılarından çıkması için onlara danışmanlık sağlamaktır” diyor.

Etiketler: genç, hayat, toplum
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