Gençlere ‘para’ uyarısı

Genç Yorum Dergisi Mayıs 2021 sayısında, son günlerin aktüel bir konusunu ele almış. Kapak dosyasında “para uğrunda kendini paralama meselesi”ne dikkat çekilerek “Paralanma!” deniyor.

HABER: Meslihan Çetin

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Genç Yorum Dergisi Mayıs 2021 sayısında, “para uğrunda kendini paralama meselesi”ne dikkat çekerek “Paralanma!” diyor. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” âyet-i kerîmesi esas alınarak; toplumun, sosyal hayatın ve bir çok unsurun dayatmasıyla düşünmeden yanlış veya şüpheli bir yola sapmış olanlar için, evlerimizde bolca vakit geçirdiğimiz bu zamanlarda, okurlarını düşünmeye dâvet ediyor.

Yılmaz Tokdemir’in hazırladığı Haber Yorum sayfasında dünyadan ve ülkemizden ilgi çekici haberlerle karşımıza çıkıyor. Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları’nda ise deyim niteliğinde kullanılan mihenk taşının gerçekte ne işe yaradığından ve soğuk su ile yıkanmanın hadis-i şerif çerçevesinde bilim dünyasının yeni keşiflerinde bize ne fayda sağladığından bahsediliyor.

Bu ayki kapak yazıları ve konuları ise şu şekilde:

Psk. Nur Banu Polat Sipahi “Tüketerek tükenen insan” başlıklı yazısında “Tüketmeye odaklanmış, tükettikçe mutlu olduğumuzu ve mutlu ettiğimizi zannettiğimiz bir dünyadayız” diyerek “insanlardaki gelecek kaygısına ve bunun sonucunda kolay yoldan daha fazla para kazanma hırsına” değinerek günümüz problemlerine dikkat çekiyor.

Adnan Nacir “P(H)aramparça” başlıklı yazısında gençler arasında oldukça yaygınlaşan az emekle çok para kazanma arzusunu kendine has bir üslûpla ele alınılmış.

M. Said Bayraklılar’ın “Zenginlik nedir? Nasıl zengin olunur?” başlıklı yazısında “Yıllık net yüzde yirmi sürdürülebilir kazanç, insanı dünyanın en zengini yapıyorsa, bu durumda bu orandan daha fazla kazanç vaad eden araçlardan uzak durmanızı tavsiye ederim.” diyor.

TÜKETİRKEN TÜKENİYOR MUYUZ?

Hasan Yükselten “Tüketiyorum öyleyse var mıyım?” başlıklı yazısında “Günümüz dünyasında tüketilen ürünler, ihtiyaçlarının karşılanmasından çok bir yaşama tarzının, statünün, gücün göstergesi olarak işlevselleştirilerek tüketimin psikolojik haz alma nesneleri hâline getirilmiştir” diyerek tüketime dayalı hayat anlayışından bahsediyor.

Nesibe Ersoylu Usluer “Ahirete yatırım: Helâl kazanç” başlıklı yazısında “Yeter ki malım artsın, rahat bir hayat süreyim” fikrinin insanın akıbetini düşünmesini zorlaştırdığından bahsederek insanların helâl dairede değil, haram yoldan kazanç sağlama yoluna yönlendiğine vurgu yapıyor.

KEÇELİ’NİN KİTAPLIĞINDA BU AY “İŞTE HAYATIM” VAR

Ehl-i Medya’da Fethiye Akay “Kriptosuncuk” başlığı ile karşımıza çıkıyor.

Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügat’te “Fatih Mahkemesi’nde kendimi yargılarken” başlığı ile yerini alıyor.

Nurlu Yorum’da ise, Risale-i Nur’dan derlenen “Beşerin saadeti iktisad ve sa’ye gayrette” başlıklı bahis ile kapak konusuyla bağlantı kuruluyor.

Edebî Yorum köşesinde M. Said Zeki “Ruhun arayış masalı” başlığıyla yerini alıyor.

Kısa Yorum ise bu ay da yeni kalemlere yer veriyor.

Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Mektup yazmak üzerine” başlığında haberleşmeden ziyade daha güzel şeyler söylemek için mektuplaşmak gerektiğinden bahsediyor.

Feyzanur Elif Mutlu, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Mehmet Kutlular’ın “İşte Hayatım” adlı kitabını konu ediniyor. Eserin, Mehmet Kutlular’ın şahsî hayatından çok, Nur hizmetine adadığı dâvâsını konu edindiği anlatılıyor.

Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Uyanın, ömrümüzden yiyoruz!” başlığı ile az uyuyarak kendimize daha çok vakit ayırarak hayatta daha başarılı ve mutlu olacağımız bir adım atmamız gerektiğine değiniyor.

YENİ KÖŞELERİ BEĞENECEKSİNİZ

Şulenur Yaşar’ın yazdığı Feyâlilaceb’de bu ay “Ufacık bir mesele” başlığı altında bakışların insanlar üzerinde bıraktığı etkilerden bahsediliyor.

Foto Yorum köşesinde İsmail Okur, “Soyut fotoğraf” konusunu ele alıyor.

Yeni bir köşe olan Ödüllü Yorum sayfasında, ödül almış yazılı ve görsel çalışmalar yayınlanacak.

Bu ayki sayıda Yeni Asya gazetesi Eskişehir Temsilciliği’nin düzenlediği “Bediüzzaman ve Risale-i Nur” konulu şiir yarışmasında dereceye giren gençlerin çalışmaları yer alıyor.

Mahmut Cemal Çakır, Spor Yorum’da “Katar’ın Dünya Kupası sınavı” başlığı ile Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak olan Katar’da yapılmakta olan hazırlıklar sırasında ölen işçilerin fazlalığına dikkat çekerek sporun insanların hayatına mal olmaması gerektiğine değiniyor.

Caner Kut, Zihin Çarkları’nda “Kusur (2)” başlığı ile okuyucunun karşısına çıkıyor.

Demet Erdoğan Sağlam, Şiir köşemizde “Müheyya” başlığıyla yer alıyor.

İstifadeli okumalar diliyoruz.